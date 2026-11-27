Thiago Silva renova com o Fluminense por mais um ano - Divulgação / Fluminense

Thiago Silva renova com o Fluminense por mais um anoDivulgação / Fluminense

Publicado 27/11/2026 19:37

Thiago Silva terá "última dança" no Fluminense . O Tricolor das Laranjeiras anunciou, nesta sexta-feira (27), que o capitão estendeu seu contrato até dezembro de 2027. A renovação saiu após longo período de especulações sobre uma possível aposentadoria, já que o vínculo atual se encerrava no fim deste ano. Em meio à indefinição, atletas do elenco, o técnico Marcão e a torcida fizeram campanha pela permanência do zagueiro de 42 anos.

A mobilização sensibilizou o Monstro, que decidiu ficar mesmo após cravar que penduraria as chuteiras ao fim da temporada. Incentivados pela torcida, jogadores como Guga e Renê invadiram as redes sociais do atleta no início do mês pedindo a renovação. Pouco depois, Nonato, Martinelli e outros nomes aproveitaram entrevistas para dar força à campanha. Por fim, até o treinador pediu que o capitão ficasse por "mais três aninhos".

Obstáculos para a renovação

O principal empecilho para a renovação vinha sendo a questão envolvendo a família de Thiago Silva, que mora em Londres. O zagueiro, inclusive, deixou o Fluminense por seis meses para atuar no futebol português e ficar mais próximo da sua mulher e filhos. A renovação com o Tricolor, porém, tem condições especiais e prevê que o zagueiro se torne uma espécie de embaixador do clube na Europa.

Passagem pelo Fluminense

Thiago Silva retornou ao Fluminense no meio do ano após curta passagem pelo Porto, de Portugal. O zagueiro assinou contrato até o fim de 2026 e tinha a aposentadoria como maior possibilidade. Após a eliminação na semifinal da Libertadores, o jogador disse que disputou a competição pela última vez na carreira e lamentou não ter vencido.

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O zagueiro sonha em conquistar uma Libertadores com o Fluminense, clube que já defendeu em 229 partidas, e isso motivou o retorno depois de seis meses no futebol português. Após a eliminação na semifinal diante do Palmeiras, iniciou-se a campanha interna e externa para a permanência do zagueiro por mais um ano. O apoio surtiu efeito e o próprio jogador mudou de ideia sobre a aposentadoria.

Carreira de Thiago Silva

Thiago Silva teve passagens pela base do Fluminense, mas se profissionalizou pelo RS Futebol. Despontou para o futebol brasileiro pelo Juventude, se transferiu para o Porto e para o Dínamo de Moscou. Na Rússia viveu seu maior drama na carreira, após contrair tuberculose e ficar meses internado. Em 2006, voltou ao futebol brasileiro para defender o Fluminense e mudou sua carreira de patamar.

Campeão da Copa do Brasil no ano seguinte e vice da Libertadores em 2008, o zagueiro se transferiu para o Milan, iniciando sua trajetória vitoriosa na Europa. Thiago Silva atuou no Velho Continente de 2009 a 2024, passando pelo clube italiano, pelo PSG e pelo Chelsea. Conquistou títulos nacionais pelas duas primeiras equipes, e viveu sua grande conquista em 2021, pelos Blues, quando foi campeão da Liga dos Campeões.