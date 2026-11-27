Kaio Jorge foi às redes para o Cruzeiro - Thais Magalhães / Cruzeiro

Kaio Jorge foi às redes para o CruzeiroThais Magalhães / Cruzeiro

Publicado 27/11/2026 21:56

Fluminense se despede do Maracanã com derrota . Com gol no comecinho, o Tricolor perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0, nesta sexta-feira (27), pela 37ª rodada do Brasileirão. O revés adiou a garantia da vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027, que pode sair neste fim de semana, em caso de tropeço do Athletico-PR ou título do Palmeiras. Kaio Jorge marcou para a Raposa com bela finalização de chapa.

O Tricolor estacionou na 4ª posição, com 63 pontos, seis à frente do 5º colocado Athletico. Caso o Furacão não vença o Mirassol no domingo (29), o Fluminense garante a classificação direta. Ela também pode sair caso o Palmeiras conquiste a Libertadores no sábado (28), o que faria o G-4 virar G-5. Se nenhum dos cenários acontecer, a equipe carioca volta a jogar por empate contra o RB Bragantino, na quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), em São Paulo, para assegurar a vaga na última rodada.

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'Balde de água fria' no começo



A bela festa da torcida do Fluminense no Maracanã não pareceu intimidar o Cruzeiro, que castigou logo no começo. Aos 3 minutos da etapa inicial, Gerson acionou Bruno Rodrigues no contra-ataque e o meia serviu Kaio Jorge à direita, já dentro da área. Com apenas um toque, o centroavante abriu o placar com chapada cruzada e rasteira. A bola ainda beijou o pé da trave antes de entrar.

Atrás no placar, o Tricolor encerrou o primeiro tempo com 65% de posse de bola, mas não conseguiu traduzir a troca de passes em chances claras de gol. Até o intervalo, o goleiro cruzeirense só foi exigido em chutes de longe. Escapando nos contra-ataques, a Raposa levou mais perigo com bola na trave de Matheus Pereira e finalização cara a cara de Kaio Jorge.

Tricolor entra no jogo, mas não marca



Já na metade do segundo tempo, após minutos truncados nos mesmos moldes da etapa inicial, Marcão fez mudanças e o Fluminense melhorou. Porém, o Cruzeiro seguiu aproveitando os espaços nos contra-ataques para levar perigo. Nesse contexto, aconteceu um lance que mudou a história do jogo. Zagueiro cruzeirense, Jonathan Jesus fez falta no jovem Riquelme e foi expulso pelo segundo cartão amarelo.

Com linda chapada, encobrindo Fábio, Matheus Pereira ficou a centímetros de ampliar. Bem desde que entrou, Riquelme respondeu aproveitando cruzamento longo para emendar bonito de esquerda, acertando a rede pelo lado de fora. Nos minutos finais, o Fluminense aproveitou a vantagem numérica, ativou a "pressão total" e teve chances claríssimas com Ganso, Thiago Silva, Hulk e Castillo, mas não conseguiu chegar ao empate.

Fluminense 0x1 Cruzeiro



Brasileirão - 37ª rodada

Data e hora: 27/11/2026, às 20h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Gols: Kaio Jorge, aos 3' do 1ºT (0-1)

Cartões amarelos: Kauã Moraes (CRU), Lucho Acosta (FLU), Jonathan Jesus (CRU), Castillo (FLU), Otávio (FLU), Riquelme (FLU)

Cartões vermelhos: Jonathan Jesus (CRU)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Martinelli (Hulk), Hércules (Nonato) e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio (Riquelme), Savarino (Serna) e Castillo.



CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Kauã Moraes (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba (Viña); Zé Lucas (Lucas Silva), Gerson (Gustavo Alves) e Matheus Henrique; Matheus Pereira, Bruno Rodrigues (Felipe Morais) e Kaio Jorge.