Hulk passou em branco na derrota contra o Cruzeiro - Marcelo Gonçalves e Marina Garcia / Fluminense

Hulk passou em branco na derrota contra o CruzeiroMarcelo Gonçalves e Marina Garcia / Fluminense

Publicado 27/11/2026 22:35 | Atualizado 27/11/2026 23:43

A relação de Hulk com a torcida do Fluminense segue cada vez pior. Na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro , nesta sexta-feira (27), no Maracanã, pela 37ª rodada do Brasileirão, o atacante entrou no segundo tempo e embalou o 11º jogo sem gols. Na reta final, foi vaiado e até atingido por um copo vindo da arquibancada. Com isso, o camisa 7 foi sincero e fez forte desabafo.

"São coisas surreais. Eu tenho 23 anos como profissional e nunca vi isso na minha vida. A torcida do seu próprio time jogar um copo em você. Mas, enfim, eu tenho minha cabeça erguida. Posso jogar mal um, dois, dez, vinte jogos se for, mas o mais importante é que eu estou em plena convicção e consciência de que eu respeito o clube, faço o meu melhor, não me escondo. Tenho a oportunidade de me esconder, de pedir para não ir para o jogo, mas, pelo contrário, eu vou para dentro de campo porque eu sou homem, para jogar de cabeça erguida, independente se errar ou se acertar", iniciou Hulk, após a derrota, em entrevista ao "SporTV".

O centroavante teve chances importantes nos minutos finais, quando o Cruzeiro já tinha um jogador a menos após a expulsão do zagueiro Jonathan Jesus. Porém, não conseguiu converter as oportunidades em gols. As vaias, que o acompanham desde os primeiros jogos pelo Fluminense, aumentaram na partida desta noite e evoluíram para o que ele classificou como "falta de respeito".

"Eu ganhei mais de 20 títulos, tenho mais de 500 gols na carreira e, quando cheguei ao Fluminense, fui vaiado no segundo ou no terceiro jogo. Isso, por mais experiência que você tenha, pesa. Eu respeito a opinião dos torcedores que vaiam, desde que não passe daquilo ali. Questão de ter arremessado o copo é uma coisa que vai além do futebol. Xingar na arquibancada pode, até porque eles pagaram os ingressos e estão no direito deles. Mas, quando passa para a falta de respeito, é lamentável", prosseguiu.

"Nós somos seres humanos, não somos máquinas. A gente erra mais do que acerta, isso é natural. Só que as pessoas acham que nós somos máquinas, que não podem errar. A gente não entra em campo querendo errar, entra querendo acertar. Por vezes você não vai conseguir, mas o mais importante é ter a consciência de que, quando acabar o jogo, independente do resultado, vou ser vaiado, mas de cabeça erguida porque eu sou homem o suficiente para reconhecer o meu trabalho e o que eu faço no dia a dia", desabafou o atacante.

Com a derrota, o Fluminense se despediu do Maracanã debaixo de vaias e protestos em 2026. Garantido na Libertadores do ano que vem, a equipe jogava por empate para assegurar vaga direta na fase de grupos. A classificação pode sair ainda neste fim de semana, caso o Athletico-PR não vença o Mirassol, ou o Palmeiras seja campeão da América.

Se nenhum dos cenários acontecer, o Tricolor das Laranjeiras volta a jogar por empate contra o RB Bragantino, na quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), em São Paulo, para assegurar a vaga na última rodada.