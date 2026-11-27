Técnico do Fluminense, Marcão dá coletiva de imprensa - Marcelo Gonçalves e Marina Garcia / Fluminense

Técnico do Fluminense, Marcão dá coletiva de imprensaMarcelo Gonçalves e Marina Garcia / Fluminense

Publicado 27/11/2026 23:17 | Atualizado 27/11/2026 23:49

Marcão se dividiu entre as boas e más notícias do Fluminense após derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro , nesta sexta-feira (27), no Maracanã, pela 37ª rodada do Brasileirão. O técnico lamentou o revés, que adiou a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, mas apontou melhora na equipe após a expulsão do cruzeirense Jonathan Jesus na etapa final. Além disso, celebrou as renovações de peças-chave do elenco.

"Tomamos um gol muito cedo, compromete tudo que a gente tinha planejado de controle de jogo, de levar o jogo um pouco mais para a frente, onde a gente gosta de jogar. Tivemos que, até controlar o jogo de novo, acelerar um pouco os movimentos que fazemos com maior naturalidade. O jogo fugiu um pouco da mão, forçamos muito por dentro. A equipe do Cruzeiro é muito perigosa, muito bem treinada, com jogadores talentosos e diretos, como aconteceu no gol. Se tornou no primeiro tempo um jogo perigoso", analisou Marcão, sobre a etapa inicial, em entrevista coletiva após a partida.



O gol de Kaio Jorge, com chapada rasteira após contra-golpe puxado por Gerson e conectado por Bruno Rodrigues, favoreceu o estilo de jogo do Cruzeiro. Após abrir o placar no começo, o time mineiro focou nos contra-ataques e foi melhor no primeiro tempo. Na etapa final, Marcão mexeu e aproveitou vantagem numérica para lançar o time à frente. O Fluminense teve diversas chances claras perto do fim, com Ganso, Thiago Silva, Hulk e Castillo, mas não conseguiu empatar.

"No intervalo, ajustamos. Demos um passo à frente, controlamos mais o jogo. Desde o início, mesmo antes da expulsão, a gente já tinha o controle do jogo, pressionamos bem, perdemos algumas oportunidades que poderiam ter mudado o jogo. Mas, no geral, foi isso. Um segundo tempo muito forte, contra uma equipe que joga bem, se defende bem, mas ficou mais próximo do nosso jogo. Mudamos peças, colocamos dois atacantes de área depois da expulsão, abrimos dois homens nas extremidades. Criamos bastante volume, infelizmente a bola não entrou como nos outros jogos" prosseguiu o treinador.



Marcão feliz com renovações

Nesta sexta-feira (27), o Fluminense anunciou uma bateria de renovações de contrato. Capitão da equipe, Thiago Silva aceitou estender o vínculo até o fim do ano que vem. Germán Cano, ídolo e destaque do título da Libertadores de 2023, se aposentará na equipe na metade de 2027. Já a promessa Wesley Natã terá contrato mais longo, até 2030, com valorização salarial.

"Muito feliz com as renovações. Tanto do Thiago, quanto do Cano e do Wesley. São jogadores de valor e vão nos ajudar muito na próxima temporada. O Thiago, em especial, foi o que a gente fez, a torcida fez... É um jogador grandioso, que não poderia parar por aqui. Ele ainda vive a paixão com o futebol e isso faz com que ele queira mais um pouco. Vibrando, lutando, querendo o resultado e vamos ter mais uma temporada de Thiago Silva brilhando dentro de campo e nos ajudando internamente", concluiu Marcão.

