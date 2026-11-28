Paulo Henrique Ganso tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2026 - Divulgação / Fluminense

Paulo Henrique Ganso tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2026Divulgação / Fluminense

Publicado 28/11/2026 11:37



O Fluminense anunciou as renovações de contrato de Thiago Silva Germán Cano , mas encontra dificuldades para entrar em acordo com Paulo Henrique Ganso. A negociação com o camisa 10 emperrou e há dúvidas se as partes conseguirão entrar em acordo.

O jogador de 37 anos, que chegou a negociar com outro clube e esteve perto de sair no meio da temporada, não aceitou a primeira proposta. A diretoria Tricolor ofereceu um contrato com redução de mais de 50% do salário, segundo informação do site 'ge', confirmada por O DIA.



Nos próximos dias, pode haver uma nova rodada de negociação, que é considerada difícil diante da postura de ambas as partes. Pelo lado do Fluminense, há a necessidade de reduzir as despesas com o elenco, o que o faz não querer aumentar muito a proposta inicial.

Já Ganso entende que uma redução salarial tão drástica não condiz com sua atual situação, já que voltou a jogar mais vezes quando Marcão assumiu. Como o técnico deve permanecer em 2027, o meia, que foi titular e nas últimas partidas voltou à reserva e entrou em todas as partidas, tem tudo para ser aproveitado com frequência.



Saída quase aconteceu no meio do ano

Esta recuperação de espaço no Tricolor, aliás, foi determinante para que a pauta de renovação de contrato acontecesse. Isso porque tanto diretoria quanto o camisa 10 viam o ciclo que se iniciou em 2019 encerrando ao fim do contrato, em dezembro de 2027.



Inclusive, uma atitude do camisa 10 causou mal-estar geral no Fluminense nesta temporada. Foi quando ele estava relacionado e viajou para a partida contra o Mirassol, em maio, mas depois pediu para não jogar porque negociava com outro clube.



A atitude caiu muito mal a ponto de a diretoria resolver afastar o experiente jogador. Como essa negociação não foi para a frente, Ganso voltou a ser relacionado em julho, após a parada para a Copa do Mundo, mas jogava pouco com Zubeldía.

Ganso pelo Fluminense

O camisa 10 é o jogador do elenco há mais tempo no clube, desde 2019. Com altos e baixos ao longo desses oito anos, ele tem 340 partidas com a camisa tricolor, sendo 45 em 2026.

Ganso foi campeão pelo Fluminense da Libertadores de 2023, da Recopa de 2024 e dos Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023.



