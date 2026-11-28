Serna atraí o interesse do River Plate e pode deixar o Fluminense na próxima temporadaMarina Garcia/Fluminense FC
Kevin Serna é sondado pelo River Plate, diz jornal argentino
Empresário do atacante comentou sobre uma possível saída do Tricolor em entrevistas recentes concedidas a veículos estrangeiros
Fluminense confirma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2027
Zona de classificação do Campeonato Brasileiro ao torneio continental aumentou após o Palmeiras conquistar a competição neste sábado (28)
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Renovação de contrato de Ganso com o Fluminense está travada
Negociação é considerada difícil após experiente jogador de 37 anos recusar a primeira proposta feita pela diretoria do Tricolor
Marcão lamenta azar em derrota, mas celebra renovações no Fluminense
Treinador reconheceu melhora do time no segundo tempo do revés contra o Cruzeiro; Thiago Silva, Cano e Wesley Natã estenderam seus contratos
Hulk faz forte desabafo sobre vaias da torcida: 'Coisas surreais'
Acionado no segundo tempo da derrota para o Cruzeiro, atacante chegou ao 11º jogo sem marcar pelo Fluminense e foi hostilizado no Maracanã
Fluminense perde para o Cruzeiro e adia vaga direta à Libertadores
Kaio Jorge fez gol no começo e garantiu vitória da Raposa; resultado marcou a despedida do Tricolor das Laranjeiras no Maracanã em 2026
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