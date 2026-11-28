Serna atraí o interesse do River Plate e pode deixar o Fluminense na próxima temporada - Marina Garcia/Fluminense FC

Serna atraí o interesse do River Plate e pode deixar o Fluminense na próxima temporadaMarina Garcia/Fluminense FC

Publicado 28/11/2026 13:54



O atacante do Fluminense Kevin Serna, de 28 anos, entrou no radar de interesses do River Plate para a próxima temporada. As sondagens seguem em estágio inicial, mas as avaliações da diretoria argentina sobre o atleta são positivas, visto que ele se encaixa nas características avaliadas como deficitárias do setor ofensivo da equipe. A informação é do jornal argentino "El Intransigente".

Leia mais: Renovação de contrato de Ganso com o Fluminense está travada

Até o momento, o presidente do River, Stefano Di Carlo, está buscando informações contratuais e qual seria o valor necessário para conseguir adquirir Serna. No início desta temporada, o Boca Juniors enviou uma proposta avaliada em 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27 milhões à época), que foi recusada pelo Fluminense, acreditando ser uma quantia baixa para o jogador.



Mesmo sem ter terminado a temporada atual, a diretoria do River Plate já iniciou o planejamento para o ano de 2027. No entendimento dos dirigentes, uma das prioridades de contratação é o setor ofensivo de seu plantel, em busca de jogadores que tenham versatilidade, velocidade e atuem pelos lados do campo, o perfil exato de Kevin Serna.

Polêmicas com o empresário

Além disso, outro fator que aumenta o interesse do River Plate são as falas recentes do empresário do jogador, Narciso Algamis. Já não é a primeira vez que ele vem a público declarar o interesse de Serna em sair do Fluminense em momentos de oscilação do atacante.

Em entrevista ao programa peruano "Fuera de Juego", ele garantiu que há um desejo de Serna de deixar o Tricolor para retornar ao futebol peruano.



"Ele sempre quer, de verdade. Sempre quer. Ele adora o Peru. Vocês não imaginam o quanto ele gosta do Peru. E digo mais: se tiver que ganhar menos, ganha menos. Vocês não imaginam a vontade que ele tem de voltar ao Peru", garantiu o agente.



Ao longo dessa mesma entrevista, ele citou a proposta que o Fluminense recusou do Boca Juniors no começo de 2026 e especulou que poderiam surgir novas propostas do futebol argentino, vistas com bons olhos por Narciso.

Passagem pelo Fluminense

Apesar de não ser unanimidade dentro do clube, Serna é visto como útil por grande parte dos torcedores. Ele chegou ao Fluminense na metade de 2024, por 1,8 milhão de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões na cotação da época) por 70% dos direitos econômicos ao Alianza Lima, do Peru.



Naquele mesmo ano, foi um dos protagonistas na luta contra o rebaixamento, fazendo o gol que livrou a equipe na vitória por 1 a 0 contra o Palmeiras, no Nubank Parque, pela última rodada do Brasileirão de 2024. Ao todo, foram 144 jogos, anotando 26 gols e concedendo 15 assistências a seus companheiros de equipe.