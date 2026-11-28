Técnico do Fluminense, Marcão dá coletiva de imprensa - Marcelo Gonçalves e Marina Garcia / Fluminense

Técnico do Fluminense, Marcão dá coletiva de imprensaMarcelo Gonçalves e Marina Garcia / Fluminense

Publicado 28/11/2026 19:54

O Fluminense está confirmado na fase de grupos da Libertadores 2027. Uma vaga a mais para esta fase da competição foi aberta no Campeonato Brasileiro após o Palmeiras vencer o Estudiantes por 1 a 0 neste sábado (28) e conquistar o torneio sul-americano.

O Tricolor ocupa o quarto lugar da tabela, com 63 pontos. A equipe só poderá terminar, na pior das hipóteses, na quinta colocação, que já garante a vaga direta à fase de grupos.

O time comandado por Marcão encara o Red Bull Bragantino na última rodada, no estádio Cícero de Souza Marques. Para confirmar a quarta posição, o Fluminense precisa de um empate.

Na sequência da tabela, o Athletico-PR, quinto lugar, tem 57 pontos. O clube paranaense ainda joga na rodada, contra o Mirassol, e encerra a participação no Brasileirão em partida com o São Paulo.

O Tricolor não pode mais ser alcançado pelo Bahia, que abre a zona de classificação à Pré-Libertadores na sexta colocação, com 54 pontos.

Com a classificação, o Fluminense se consolida como o terceiro clube brasileiro que mais esteve na Libertadores na década – atrás apenas de Palmeiras e Flamengo. De 2021 para cá, o Fluminense disputou as edições de 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 e estará presente em 2027.

Palmeiras fatura tetra da Libertadores

O Palmeiras se sagrou tetracampeão da Libertadores ao vencer o Estudiantes por 1 a 0 na tarde deste sábado (28), no estádio Centenário, em Montevidéu, pela grande decisão do torneio continental.

Ramón Sosa balançou as redes aos seis minutos do segundo tempo, garantindo a conquista em jogada que contou com passe de cabeça de costas de Jhon Arias. O Alviverde teve mais posse de bola ao longo da primeira etapa e passou a se postar de forma mais defensiva após passar a dianteira no placar.

Com o resultado, a equipe paulista empata com o Flamengo em número de títulos do torneio. Agora, ambos os times, que têm dividido o protagonismo do futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos, são os maiores vencedores da Libertadores entre os brasileiros. Na sequência, São Paulo, Santos e Grêmio têm três troféus do torneio cada.

Além disso, Abel Ferreira crava seu nome na história: esta foi sua terceira conquista da Libertadores. Ele se tornou um dos técnicos que mais venceram a competição, empatado com Osvaldo Zubeldía, que copou o torneio pelo Estudiantes em 1968, 1969 e 1970. Os treinadores estão atrás apenas de Carlos Bianchi, que levantou o troféu quatro vezes - em 1994, pelo Vélez Sarsfield, e em 2000, 2001 e 2003, pelo Boca Juniors.

Além disso, o Brasil ultrapassou a Argentina como o país que mais venceu a Libertadores na história: agora, são 26 conquistas dos brasileiros, contra 25 dos argentinos. O Palmeiras também encerra a sequência de títulos de times cariocas, após Flamengo (2022 e 2025), Fluminense (2023) e Botafogo (2024) levantarem o troféu em quatro edições seguidas.