Facundo Rodríguez desfalca a LDU contra o Fluminense na RecopaDivulgação/LDU

Publicado 21/02/2024 15:21

Rio - A LDU, do Equador, terá um desfalque importante contra o Fluminense na Recopa Sul-Americana. O clube equatoriano não cumpriu o prazo de inscrição e não terá o zagueiro Facundo Rodríguez à disposição para a decisão contra o Time de Guerreiros.

Facundo Rodríguez, de 23 anos, foi contratado pela LDU em janeiro do ano passado. O jogador argentino é peça-chave da equipe equatoriana e disputou 37 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências em sua primeira temporada no Equador.

Em nota oficial, a LDU não justificou a perda do prazo de inscrição. O clube equatoriano alega ter cumprido os requisitos solicitados pela Conmebol, mas não efetuou o cadastro por conta de "uma série de eventos que não nos permitiram concluir a tempo".

Facundo Rodríguez disputou os 120 minutos da final da Sul-Americana contra o Fortaleza, em Punta del Este, no Uruguai. Sem o zagueiro à disposição, a tendência é que Richard Mina seja escolhido pelo técnico Josep Alcácer para começar a partida.

Fluminense e LDU disputam o título da Recopa Sul-Americana de 2024. Esta será a terceira final continental entre as equipes. O jogo de ida será nesta quinta-feira (22), às 21h30, em Quito, no Equador, enquanto a partida de volta será no dia 29, no mesmo horário, no Maracanã.