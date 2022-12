Se manter frio na hora da encarada é um exemplo de inteligência emocional - (Foto: KSW)

Se manter frio na hora da encarada é um exemplo de inteligência emocional(Foto: KSW)

Publicado 12/12/2022 16:47 | Atualizado 12/12/2022 17:22

Você sabe o que é inteligência emocional? É a nossa capacidade de identificar e lidar com as emoções/sentimentos pessoais e de outros indivíduos. Ela está presente em toda a nossa vida, nas questões amorosas, relações com amigos, parentes, e claro, no trabalho.



No caso de um atleta, porém, ela é ainda mais importante. Afinal, a sua mente precisa ser trabalhada com muito cuidado, em especial em esportes como o MMA, onde o lutador requer uma dose cavalar de inteligência emocional para lidar com a pressão da torcida, dos treinos e das lutas, isso sem falar em um possível "trash talk" do adversário.

Leia Mais Brasileiro tem problema com visto e deixa o UFC antes mesmo de estrear

Após ser detido nos EUA com soco inglês, Adesanya tem queixa retirada

Jungle Fight 113 consagra três campeões e fecha 2022 com chave de ouro

Especialista em inteligência emocional, além de escritor e jornalista, Antonio Vilmar Gravuni falou sobre este tema tão presente nas artes marcais mistas hoje em dia, onde os lutadores mais confiantes e preparados mentalmente atingem os melhores resultados.



“Tão importante quanto treinar o físico e a força muscular, é treinar a força mental e emocional que, sem dúvida, terá total relevância nos resultados obtidos. O atleta pode até ter talento, habilidade e força física, mas sem a inteligência emocional, não chegará muito longe, pois será derrotado por suas emoções”, explicou o Dr. Gravuni, que continuou:



“E como se pode conseguir isso? Com o autoconhecimento, através de processos terapêuticos. Técnicas como de PNL (programação neurolinguística) e hipnose, que também podem auxiliar no rendimento de atletas”. Especialista em inteligência emocional, além de escritor e jornalista, Antonio Vilmar Gravuni falou sobre este tema tão presente nas artes marcais mistas hoje em dia, onde os lutadores mais confiantes e preparados mentalmente atingem os melhores resultados.“Tão importante quanto treinar o físico e a força muscular, é treinar a força mental e emocional que, sem dúvida, terá total relevância nos resultados obtidos. O atleta pode até ter talento, habilidade e força física, mas sem a inteligência emocional, não chegará muito longe, pois será derrotado por suas emoções”, explicou o Dr. Gravuni, que continuou:“E como se pode conseguir isso? Com o autoconhecimento, através de processos terapêuticos. Técnicas como de PNL (programação neurolinguística) e hipnose, que também podem auxiliar no rendimento de atletas”.

Antonio Vilmar Gravuni é especialista em inteligência emocional, além de escritor e jornalista (Foto: Reprodução)



“É importante ter consciência de que a pessoa não nasce vitoriosa, ela se torna. E nesse processo rumo à vitória, inevitavelmente haverão tropeços, erros e derrotas. O que vai diferenciar um atleta bem sucedido de um atleta mediano, é não desistir nos primeiros ‘nãos’. Eles não se deixarão abalar pelas derrotas que, porventura, surgirem”, apontou o especialista.



“Todo atleta que fez história tinha claro em sua mente aonde ele queria chegar e, após definido o objetivo, ele traçou o caminho e fez tudo o que fosse necessário até chegar lá. A história do Michael Jordan é um exemplo. Novamente, o autoconhecimento, o controle emocional, as terapias são fundamentais nesse processo", completou. Em alguns casos, uma adversidade pode comprometer esse desenvolvimento, seja um golpe sofrido ou um ataque frustrado durante uma luta, ou até mesmo uma derrota no meio da caminhada. Para Gravuni, é preciso entender o processo e responder aos estímulos da forma correta.“É importante ter consciência de que a pessoa não nasce vitoriosa, ela se torna. E nesse processo rumo à vitória, inevitavelmente haverão tropeços, erros e derrotas. O que vai diferenciar um atleta bem sucedido de um atleta mediano, é não desistir nos primeiros ‘nãos’. Eles não se deixarão abalar pelas derrotas que, porventura, surgirem”, apontou o especialista.“Todo atleta que fez história tinha claro em sua mente aonde ele queria chegar e, após definido o objetivo, ele traçou o caminho e fez tudo o que fosse necessário até chegar lá. A história do Michael Jordan é um exemplo. Novamente, o autoconhecimento, o controle emocional, as terapias são fundamentais nesse processo", completou.