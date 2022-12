Lutadores têm carreira mais curta e é importante ter cuidado financeiro - (Foto: Reprodução UFC)

Publicado 26/12/2022 18:00 | Atualizado 26/12/2022 19:19

"Ter um bom controle financeiro e fazer um planejamento anual das despesas e receitas". Segundo o investidor brasileiro George Bittencourt, essas são as dicas para uma aposentadoria tranquila. E no caso dos lutadores, que costumam ter uma carreira mais curta do que outros atletas, seguir as dicas se torna ainda mais importante.

Por isso, saber lidar com o dinheiro - e principalmente multiplicá-lo - é fundamental de olho em anos tranquilos pela frente. Usando a tecnologia à seu favor, George ainda destacou o crescimento dm Marketing Digital.

George Bittencourt indicou alguns tipos de investimentos (Foto: Arquivo pessoal) "Investir em Marketing Digital ajuda você a promover os seus produtos, marcas ou serviços em várias plataformas disponíveis no ambiente digital, incluindo o uso de canais como redes sociais e e-mail marketing. O diferencial é a capacidade de mensurar resultados em tempo real. Isso ajuda a economizar e personalizar suas ações. Então, esse mercado digital surge como um campo novo e ainda pouco explorado, com oportunidades de negócio preciosas. A projeção é que o crescimento seja progressivo nos próximos anos, fazendo desse um ambiente altamente rentável", explicou o brasileiro, que completou:

"Cabe reforçar que com um bom controle financeiro e planejamento anual de suas despesas e receitas, acredito que você irá se conhecer melhor, buscará novas alternativas de consumo, viverá menos estressado e preencherá seu tempo com estudos e leituras agradáveis, diversificando conhecimentos. Pense no sonho de se tornar financeiramente independente para sempre. Quando digo independente, quero dizer não depender do salário de seu trabalho e nem governo, a aposentadoria pode e deve ser um bônus para a melhor época de nossas vidas".

Na web, George Bittencourt dá aula de conteúdo de investimentos. Já no Instagram, o especialista acumula mais de 40 mil seguidores interessados na temática. Como um "aperitivo", ele indicou alguns tipos de investimento e ressaltou como uma renda extra pode ajudar na busca por uma vida mais tranquila.

"Entre as melhores formas de investir dinheiro por meio de investimentos com maior rentabilidade que a poupança, estão: Tesouro Direto, CDBs, LCI, LCA, Fundos de Investimentos, Fundos Imobiliários (FIIs), CRIs/CRAs e as melhores ações na Bolsa de Valores. (...) Com sua renda extra você consegue viver de maneira mais confortável, ter a garantia de um rendimento mais sólido, evitar muita dor de cabeça desnecessária e se permitir alguns luxos — isso só pode levar a um aumento da sua qualidade de vida, não é mesmo? Dinheiro não compra felicidade, mas o controle financeiro de sua vida traz bastante alívio", encerrou.