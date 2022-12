Do Brasil para o mundo: Venum hoje é a fornecedora do UFC - (Foto: Divulgação)

Do Brasil para o mundo: Venum hoje é a fornecedora do UFC(Foto: Divulgação)

Publicado 28/12/2022 17:00 | Atualizado 28/12/2022 18:34

Com o crescimento do UFC - principal organização de MMA - e do Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) pelo mundo, a demanda por produtos brasileiros relacionados ao mercado de luta também aumentou. Por isso, empresas nacionais passaram a ter a necessidade de desenvolver o comércio exterior de produtos para diversos países da Europa, Ásia, além dos Estados Unidos, entre outros.



Especialista no assunto - com foco na China - e consultor internacional, o brasileiro Andrew Stein viralizou nas redes sociais com dicas sobre importação, e ligado ao mercado de luta, falou sobre o que é preciso para começar a exportar produtos.

"A maior dificuldade é o canal de venda, muitos nos procuram para desenvolver canais de venda no exterior, fazendo assim a internacionalização de marca. Observo que muitas empresas de porte no Brasil perdem a oportunidade de chegar no maior mercado consumidor do mundo, que é a China, por acharem que o modelo aplicado no Brasil funcionará fora de terras tupiniquins, ou que conseguirão fazer isso com vendas casadas. Hoje com a estratégia certa e um investimento simbólico, é possível ter uma fatia do mercado chinês para si", explicou Andrew, que completou citando as principais dificuldades que os empresários enfrentam:



Consultor internacional, Andrew Stein falou sobre o que é preciso para começar a exportar (Foto: Arquivo pessoal)

Com uma carreira consolidada no exterior, Andrew ainda deixou cinco dicas para você, empresário do mercado de luta, que deseja começar a vender seus produtos fora do Brasil.



Confira:



1- Escolha 1 país que tenha um mercado consumidor grande;

2- Tenha o parceiro certo neste país e rode um teste (MVP);

3- Após validar a rodada de testes invista pesado e monte uma equipe comercial comissionada neste país;

4- Comece com um canal de vendas a nível de distribuição e depois horizontalize para outros canais;

5- Busque um investidor estratégico no país que vai facilitar o seu negócio.