Conor McGregor se tornou um dos lutadores mais populares por saber se promover em entrevistas e nas redes sociais(Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 03/01/2023 19:45 | Atualizado 03/01/2023 20:24

Em um mundo cada vez mais globalizado nos dias atuais, as redes sociais são presentes - e importantes - na vida das pessoas, e com os atletas não seria diferente. Para abordar melhor o tema dentro do universo das artes marciais, conversamos com Igor Souza, empresário renomado no Brasil no ramo do Marketing Digital.



Igor Souza se especializou também em conteúdos voltados para as redes sociais. Com a necessidade cada vez maior do atleta de artes marciais em se aproximar do público por meio das mídias sociais, Igor explicou a importância dos lutadores estarem próximos do público por meio da internet e indicou algumas formas de aproximação com os seguidores.



"É essencial que o atleta utilize as mídias sociais para estar se comunicando com seus fãs, até porque é necessário que as pessoas do Brasil conheçam sobre o atleta que está ali desempenhando seu máximo pelo seu país em alguma competição. Esse apoio é essencial para o atleta saber a responsabilidade que carrega e, assim, dar a sua máxima performance. Os atletas podem se comunicar com seus fãs através de rotinas diárias, mostrar ali seu dia a dia, mostrar que ele é uma pessoa normal igual aquela que está assistindo, e que assim ele pode criar uma proximidade com as pessoas", explicou.

Especialista em marketing digital, Igor Souza deu importantes dicas aos lutadores (Foto: Divulgação)



Para muitos atletas, "driblar" a timidez é um grande problema. No entanto, na visão de Igor Souza, existem formas para se desvencilhar da timidez e produzir um conteúdo enriquecedor nas redes sociais, como explica a seguir.



"Ninguém nasce sabendo como se comunicar. Primeiro se começa da forma que se sabe, depois vai se aprimorando na comunicação social. É como andar de bicicleta, somente a prática leva à perfeição. O atleta pode se comunicar através dos stories (ferramenta do Instagram), é o dia a dia que faz com que ele tenha audiência, a famosa novela da vida real", concluiu.