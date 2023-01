Academias de artes marciais surgem com cada vez mais frequência nos últimos anos - (Foto: Divulgação/UFC)

Ao longo dos últimos anos, tem se tornado cada vez mais comum a procura, seja de homens ou mulheres, pela prática de artes marciais. Jiu-Jitsu, Boxe, Muay Thai, MMA... As modalidades são diversas, mas o fato é que os esportes de combate entraram de vez no gosto de muitas pessoas, que buscam as modalidades para prática de atividade física ou, no caso de muitas mulheres, a importância de desenvolver a defesa pessoal.



Com o crescimento da prática de artes marciais, é possível constatar também que é cada vez mais fácil encontrar uma academia com aulas de modalidades da luta. Com muitos praticantes, o segmento de lutas despertou o desejo de profissionais da área em montar uma academia com o sentido de rentabilizar mais. No entanto, quais são os principais desafios em abrir o seu negócio?



É normal que, para investir seu dinheiro em um negócio, neste caso em abrir uma academia de artes marciais, inseguranças e questionamentos apareçam. Para isso, é necessário fazer um estudo detalhado do projeto e elaborar um planejamento para, logo após, executá-lo.



Público-alvo, localização, concorrência, estrutura, equipamentos, fornecedores, investimentos... O empreendedor tem muito a pensar até conseguir, enfim, concretizar o sonho de abrir uma academia de artes marciais. Para falar com mais propriedade sobre o tema, conversamos com a empresária e empreendedora Carol Delmondes, que para começar, deu cinco dicas para quem deseja começar a desenvolver seu próprio projeto visando um espaço para prática de artes marciais.



- Seja resiliente. Você vai passar por muitos momentos difíceis, mas eles irão passar.



- Esteja sempre de olho nas oportunidades.



- Invista o que está ganhando para crescer seu negócio rápido.



- Eu, como empreendedora cristã, vou te aconselhar a colocar Deus em primeiro lugar e consultar Ele nas suas tomadas de decisões.



- E por último, e muito importante para que o seu negócio prospere, seja grato e otimista.

Por fim, Carol Delmondes também deixou uma importante mensagem para quem já é empreendedor e está desanimado pelas dificuldades impostas pelo desafio em fazer prosperar o seu próprio negócio



"Reavalie sua vida e veja onde você já chegou. Tenha orgulho da sua trajetória e lembre-se que todos os grandes empreendedores já passaram por momentos difíceis e saíram deles muito melhores e maiores. Existem coisas que precisam acontecer em nossas vidas para que possamos crescer, para que aprendamos a ser mais fortes", concluiu.