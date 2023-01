Lesões nos olhos estão entre as mais comuns - e perigosas - para lutadores - (Foto: Reprodução UFC)

Lesões nos olhos estão entre as mais comuns - e perigosas - para lutadores(Foto: Reprodução UFC)

Publicado 12/01/2023 10:00 | Atualizado 12/01/2023 10:39

Nas artes marciais, por muitas vezes ser um esporte de contato frequente e vários golpes, não é raro acompanhar casos onde o atleta sofre algum tipo de lesão, corte ou hematoma na região dos olhos. No MMA, por exemplo, muitas lutas são paralisadas pelo árbitro central a partir do momento em que um atleta acerta de forma não intencional o dedo no olho do seu adversário. Isso acontece muito quando um lutador está medindo a distância com as mãos para conectar um golpe.



Diversas lesões nos olhos acontecem também por meio de socos, chutes e cotoveladas que os atletas recebem na região. Para falar com mais propriedade sobre o tema e os cuidados com os olhos, conversamos com o oftalmologista Dr. Alex Sá, que é especialista em cirurgia de cataratas.



No bate-papo, foi possível tirar dúvidas importantes relacionadas às lesões oculares, quais são as que acontecem com maior frequência e também quais são os cuidados que os atletas de artes marciais podem ter no dia a dia, seja em treinamento ou em uma luta.

Oftalmologista Dr. Alex Sá tirou dúvidas sobre o tema (Foto: Arquivo pessoal)

Confira abaixo a entrevista na íntegra:



- Nas artes marciais mistas, onde o contato é muito frequente, é comum o atleta ter algum tipo de lesão ocular. Quais são as mais frequentes e o que leva elas a acontecer?



R: A catarata traumática é uma lesão comum em traumas contusos, bem presente em praticantes de artes marciais. Outras lesões como lacerações conjuntivas e abrasões de córnea também estão presentes entre as mais comuns. Uma das mais graves seria o descolamento de retina.



- No caso do atleta que usa lente de contato para treinar e lutar, quais são os cuidados que ele deve ter para que não ocorra algum problema e quais são as principais dicas para o artista marcial que utiliza?



R: O principal risco é a infecção, devido ao suor que acaba caindo dentro dos olhos durante as lutas. As orientações são: remover as lentes para higienizar após a prática de luta e sempre antes de dormir. Limpar as lentes em produtos específicos e respeitar o prazo de validade das lentes de contato.



- No MMA, principalmente, é muito comum ver um atleta acertando o dedo no olho do adversário, muitas vezes sem querer. Quais são os principais riscos de lesões nessa região e quais são os graus de gravidade de cada uma?



R: A córnea, órgão presente na superfície ocular, frequentemente é acometida nesse tipo de trauma. Essa estrutura é uma lente que precisa ter transparência para que a gente possa enxergar. As lesões mais profundas da córnea podem geram opacidades conhecidas como leucoma, que podem acarretar desde turvação visual até cegueira, necessitando, por vezes, de transplante de córnea.

- Para o atleta que usa óculos ou lente de contato e deseja investir em algum procedimento cirúrgico para melhora da visão, qual é o mais indicado e como é a recuperação?



R: A melhor forma de correção é a cirurgia refrativa. Nos primeiros três dias, ocorrerá ardor e lacrimejamento leve, mas com cerca de 10 dias, o atleta já poderá retornar as atividades.



- Para o atleta que recebe muitos golpes na região dos olhos, tem sangramentos, inchaços ou hematomas no local, tem algum risco a médio e longo prazo? Se sim, quais?



R: Os maiores riscos são o da formação de catarata, que é totalmente reversível, e o descolamento de retina, quadro mais delicado, que pode levar a cegueira irreversível, caso não tratado de forma adequada e imediata.