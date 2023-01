Conor McGregor é um exemplo de sucesso nas mídias sociais - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 20/01/2023 12:00 | Atualizado 20/01/2023 15:32

Um dos maiores especialistas em vídeos para Facebook do mundo, com mais de 4 bilhões de visualizações monetizadas e mais de 3 mil alunos formados pelo seu curso, o brasileiro Giorgio Barone sabe bem a importância das mídias sociais hoje em dia, e não apenas o Facebook.



No caso de um lutador, a rotina não termina mais quando ele sai da academia após os treinos. Com os fãs cada vez mais conectados, os atletas precisam estar atentos para criarem conteúdos que os tornem populares, facilitando, assim, as chances de ganharem contratos de patrocínios e eventos.



"Com certeza absoluta, hoje em dia os lutadores que ganham mais não são só os mais competentes e melhores tecnicamente, e sim os que têm mais visibilidade e sabem se vender melhor. E isso vale para todas as profissões, inclusive médicos, dentistas, advogados… A atenção é o ativo mais escasso e valioso do mundo, por isso produção de vídeos e geração de conteúdo viral não deve se limitar somente ao Facebook, e sim ser distribuído em todas as redes", disse Barone, que completou:



"A grande vantagem do Facebook é que ele tem o maior número de usuários e pouquíssimos produtores de conteúdo, o que gera um grande potencial de viralização, monetização e visibilidade. Além de ter uma formatação de vídeo muito semelhante ao TikTok e YouTube #shorts, o que te possibilita distribuir o mesmo vídeo com um altíssimo potencial de viralização em todas as redes com um único esforço. Já um vídeo horizontal no YouTube, além de ter mais concorrência, mais complexidade para produzir e menor potencial de viralização, fica péssimo para repostar e distribuir esse mesmo vídeo no formato vertical".

Giorgio Barone sabe bem a importância das mídias sociais hoje em dia (Foto: Arquivo pessoal)

Ainda de acordo com Giorgio Barone, os três pilares para conseguir produzir vídeos de sucesso no Facebook - e em outras mídias sociais - atualmente são: ter ideias validadas, modelar e otimizar para a rede escolhida. Já em relação ao formato, o vídeo tem que ser vertical, curto, que capte atenção e gere retenção.



"Por muito tempo o YouTube dominou o cenário de vídeos na internet com vídeos longos na horizontal, mas o TikTok engoliu grande parte da audiência no mercado e mostrou o poder dos vídeos curtos verticais. Hoje temos uma tendência enorme para vídeos mais curtos na vertical. O Instagram lançou o 'reels' e o YouTube lançou o #shorts para tentar morder um pedaço desse bolo. Mas não existe formato 'ideal', depende muito da proposta do vídeo. Porém, definitivamente o mais rentável em questão de esforço/resultado são os vídeos verticais. Eu faço mais de 100 milhões de visualizações por mês no YouTube #shorts e no TikTok e eu não produzo vídeo para essas plataformas, eu faço otimizado para o Facebook e redistribuo o mesmo vídeo e todos lugares porque o princípio é o mesmo".



Por fim, o especialista falou sobre a busca pelo melhor estilo na hora de produzir conteúdo, destacando a força de ter uma identidade própria: "Muitas pessoas se perdem copiando outras ideias no ctrl+c e ctrl+v. O segredo está na boa modelagem. Quando você pega várias ideias validadas e faz do seu jeito, você transforma em algo existente em único e inovador. Por exemplo, hoje em dia eu faço vídeos de review de produtos. Isso já existe há muito tempo, mas a forma que eu faço é totalmente única, peguei elementos de várias referências diferentes e juntei do meu jeito, com a minha personalidade", explicou, antes de encerrar para os atletas:



