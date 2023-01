Lutadores hoje têm que trabalhar dentro e fora do cage, com o marketing digital - (Foto: Divulgação UFC)

Hoje em dia, para se tornar um grande lutador não basta apenas dedicação nos treinos e vitórias nos cages/tatames. Com o avanço da internet e a ascensão do marketing digital, atualmente os atletas também são "personalidades" e por isso precisam gerar visibilidade, engajamento e atrair fãs, fortalecendo assim a sua marca pessoa.



Empreendedor e especialista em marketing digital, o brasileiro Kel Ferreti soma 1,3 milhão de seguidores no Instagram, onde compartilha dicas sobre o assunto. Para ele, uma forte presença nas mídias sociais, por exemplo, é fundamental para alcançar o sucesso.



"A internet movimenta o mundo cada vez mais e a gente vê isso diariamente. Estar fora das redes sociais hoje é não aproveitar esse movimento natural, estar mais perto do seu púbico. É esse movimento que permite que os fãs participem da sua vida cotidiana, gera engajamento e faz sua audiência se sentir mais perto. As pessoas gostam disso e reagem positivamente. Quanto maior o seu sucesso nas redes, maior a chance der ser reconhecido fora da internet também", disse Kel, que continuou:



"As grandes empresas gostam de engajamento. A partir daí podem surgir convides para participar de grandes eventos, lutas, entrevistas, além de atrair patrocinadores. Muitos dos maiores atletas da atualidade estão bem posicionados no mercado digital e usufruem dos seus benefícios. Quem tem apostado nele tem alavancado a carreira não só dentro do esporte, mas também fora dele".

Kel Ferreti compartilhou dicas de marketing digital para atletas (Foto: Arquivo pessoal)

Segundo Kel Ferreti, a melhor forma de um lutador trabalhar o marketing digital dele é por meio de produção de um conteúdo estratégico do seu dia a dia, como treinos, dicas, curiosidades e afins voltados para o seu público alvo. Ou seja, criar uma rotina de publicações.



"Eu diria para fazer da sua rede social uma rotina, como escovar os dentes. Ter o compromisso com seu público a partir do momento que você entende que dele vem grandes conquistas. Se reinventar como atleta. Entendo que não basta lutar e treinar, você precisa estar conectado nas mídias, ser visto diariamente! Isso também trará frutos financeiros, grandes patrocínios e reconhecimento".

Por fim, o brasileiro deixou uma lista de dicas para quem está começando. Confira:



- Investir nas suas redes sociais é um bom começo. Ter um perfil alinhado com seu trabalho e com o que você quer mostrar;



- Uma equipe de marketing antenada estrategicamente pode ajudar, assim como apostar em vídeos que mostrem ao público seus treinos, seu plano alimentar, dar dicas sobre o esporte, etc;



- Utilizar as ferramentas de publicações disponíveis como stories, feed e reels, por exemplo. Participar sempre que possível de podcasts, entrevistas, etc;



- Contar a sua historia de superação diariamente;



Por fim, o brasileiro deixou uma lista de dicas para quem está começando. Confira:



- Investir nas suas redes sociais é um bom começo. Ter um perfil alinhado com seu trabalho e com o que você quer mostrar;



- Uma equipe de marketing antenada estrategicamente pode ajudar, assim como apostar em vídeos que mostrem ao público seus treinos, seu plano alimentar, dar dicas sobre o esporte, etc;



- Utilizar as ferramentas de publicações disponíveis como stories, feed e reels, por exemplo. Participar sempre que possível de podcasts, entrevistas, etc;



- Contar a sua historia de superação diariamente;



- Sempre buscar fazer o publico sentir que está ali do seu lado, acompanhando cada detalhe da sua carreira, pois isso gera bastante engajamento.