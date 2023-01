Lutadores de MMA, em especial, correm risco de lesões sérias - (Foto: Reprodução)

Publicado 24/01/2023 10:00 | Atualizado 24/01/2023 11:54

Os riscos de saúde que um lutador corre durante os treinos e as lutas são muitos, seja ele de MMA, Jiu-Jitsu, Kickboxing ou outra modalidade. Exatamente por isso - além do fato de o corpo ser sua "ferramenta de trabalho" -, ter acompanhamento médico é essencial para uma vida saudável e uma carreira mais longa.



De acordo com o Dr. Hyago Viana, geralmente as consequências de anos lutando são vistas somente bem depois, e é exatamente aí que entra a importância de ter um médico de olho na saúde do lutador ou lutadora.



"É de extrema importância ter um acompanhamento médico especializado, principalmente pensando nos riscos imediatos e à longo prazo que o lutador está exposto, porque além dos riscos mais visíveis ao grande público, as principais consequências da exposição são vistas apenas com o passar dos anos com patologias crônicas e progressivas", explicou Hyago, que completou:



"De preferência, buscar um profissional que entende o esporte e os riscos inerentes à profissão. Isso possibilita uma melhor relação entre médico e paciente, e consequentemente uma adesão ao tratamento e acompanhamento médico com melhores resultados".

Dr. Hyago Viana abordou importância de acompanhamento médico para lutadores (Foto: Arquivo pessoal)

Outro assunto importante, especialmente para lutadores de MMA, diz respeito aos planos de saúde. Hoje em dia eles não são obrigatórios, com a maioria das organizações custeando os tratamentos dos atletas após as lutas, mas não um bom plano mensal.



"Em se tratando de um esporte de alto impacto, o custo do plano de saúde é inerente ao próprio exercício do esporte, de forma que não possibilitar aos atletas um bom atendimento médico é desvalorizar o seu principal ativo. A importância de se contratar um bom plano de saúde é essencial para atletas de alta performance, e por incrível que pareça, ainda mais importante para atletas de final de semana, que assumem o risco de sofrer lesões de ainda mais difícil tratamento por não tomarem os cuidados com a saúde física que a prática de cada esporte demanda", encerrou Hyago Viana.