Conor McGregor é um dos astros do UFC e do MMA - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 02/10/2024 13:00

Até mesmo os mais renomados lutadores de MMA tiveram em sua carreira aqueles atletas em que se inspiraram, ou simplesmente aqueles dos quais eram fãs. Presente em muitas listas de "melhores de todos os tempos", Conor McGregor também tem a sua própria lista de GOATs (maiores lutadores de todos os tempos) das artes marciais mistas.



Em entrevista ao site ''Duelbits'', o irlandês nomeou quais são, na sua opinião, os cinco maiores da história do MMA e não escolheu nenhum lutador em atividade. A lista foi composta por dois brasileiros e outras lendas do esporte que marcaram seus nomes na modalidade.



"Os 5 melhores GOATs do MMA. Rickson Gracie, Royce Gracie, Ken Shamrock, Chuck Liddell… Quantos são? Três, quatro? Bas Rutten. Bas Rutten, sim. A própria Europa. O primeiro da Europa é Bas Rutten. Que homem é Bas Rutten", declarou Conor McGregor.

Escolhido por Conor, Royce Gracie entrou para a história do esporte ao conquistar três dos quatro primeiros torneios do UFC. Ken Shamrock, por sua vez, foi campeão absoluto do Pancrase e venceu duas superlutas no UFC. Já Bas Rutten foi o primeiro europeu a ser campeão do Ultimate, em 1999, nos pesos-pesados, e também faturou o título absoluto no Pancrase. Grande nome da história do MMA, Chuck Liddell foi campeão dos meio-pesados no UFC, defendendo o título em quatro oportunidades. Todos esses são, atualmente, membros do Hall da Fama do UFC.Completando os nomes citados por McGregor, Rickson Gracie é faixa-vermelha de Jiu-Jitsu e tem um cartel invicto no MMA, com 11 vitórias, todas elas por finalização ou nocaute. Embora esse seja o número oficial registrado na carreira, o carioca afirma ter mais de 450 vitórias em sua trajetória no Vale-Tudo.