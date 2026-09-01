Palco do Rio Winter National Open, CEFAN recebeu grandes disputas - (Foto: @rd_photografhy)

Palco do Rio Winter National Open, CEFAN recebeu grandes disputas(Foto: @rd_photografhy)

Publicado 01/09/2026 08:00 | Atualizado 01/09/2026 18:40

O Circuito Rio Mineirinho 2026 chegou à sua sexta etapa com mais um fim de semana (29 e 30/08) de grandes lutas no Rio de Janeiro. Realizado no CEFAN, o Rio Winter National Open reuniu atletas de diferentes categorias e manteve o ritmo forte da temporada, justamente na reta final da corrida pelo ranking.



Além das disputas dentro dos tatames, a competição teve um significado especial. A etapa foi realizada em homenagem ao Grande Mestre Álvaro Barreto, patrono da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo, que faleceu na sexta-feira (28). “Mais um evento realizado com sucesso, desta vez em homenagem ao GM Álvaro Barreto, que nos deixou na última sexta. Foi uma honra estar duas décadas ao lado dele, obrigado por tudo e descanse em paz mestre”, declarou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.



Um dos momentos que também já se tornou marca registrada das etapas do Circuito Rio Mineirinho foi o Festival Mineirinho Original, que voltou a reunir pequenos atletas em uma experiência voltada à iniciação competitiva e à aproximação das crianças e famílias com o Jiu-Jitsu. A iniciativa, liderada pelo professor Julio Lopes, reforça a proposta da CBJJD de trabalhar a modalidade desde as categorias de base, criando um ambiente de diversão e aprendizado para os futuros talentos.