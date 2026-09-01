Palco do Rio Winter National Open, CEFAN recebeu grandes disputas(Foto: @rd_photografhy)
Além das disputas dentro dos tatames, a competição teve um significado especial. A etapa foi realizada em homenagem ao Grande Mestre Álvaro Barreto, patrono da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo, que faleceu na sexta-feira (28). “Mais um evento realizado com sucesso, desta vez em homenagem ao GM Álvaro Barreto, que nos deixou na última sexta. Foi uma honra estar duas décadas ao lado dele, obrigado por tudo e descanse em paz mestre”, declarou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.
Um dos momentos que também já se tornou marca registrada das etapas do Circuito Rio Mineirinho foi o Festival Mineirinho Original, que voltou a reunir pequenos atletas em uma experiência voltada à iniciação competitiva e à aproximação das crianças e famílias com o Jiu-Jitsu. A iniciativa, liderada pelo professor Julio Lopes, reforça a proposta da CBJJD de trabalhar a modalidade desde as categorias de base, criando um ambiente de diversão e aprendizado para os futuros talentos.
No quadro geral por equipes, com atletas do juvenil, adulto e master, a GFTeam voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, seguida por Double Five, Instituto Vencedores em Cristo, Viper BJJ e Game Fight JJ. Entre os mais jovens, do pré-mirim a infanto-juvenil, o título ficou com o Instituto Vencedores em Cristo, que superou Viper BJJ, Top Brother, Double Five e Forged JJ, respectivamente.
Entre os destaques individuais do Rio Winter National Open esteve novamente Raphael Guerra, faixa-preta da Double Five, que repetiu a conquista do ouro duplo no master 1 e segue de olho nas premiações da temporada. “Mais uma vez presente no Circuito Rio Mineirinho, novamente campeão ouro duplo, graças a Deus. O campeonato está irado, uma ótima estrutura aqui no CEFAN e só parabenizar a CBJJD. Agora é manter o foco até o fim do ano para conquistar o ranking”, afirmou o atleta.
Com o Rio Winter National Open concluído, a disputa pelo ranking ganha ainda mais importância. Além do título de campeão da temporada, os atletas e equipes seguem de olho nas premiações oferecidas pela CBJJD, incluindo bolsas Atleta Mineirinho Gold Team, passagens internacionais pela luta pela ISBJJA na Europa e outras premiações especiais.
A sétima e próxima etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026 também já está marcada. Nos dias 25, 26 e 27 de setembro, Cabo Frio, na Região dos Lagos, será palco do World Jiu-Jitsu Championship + Mundial Novatos, dois dos principais eventos do calendário e com inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br.
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