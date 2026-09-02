Do Bronx e Diego são destaques em suas respectivas divisões (Foto: Reprodução)
Em entrevista ao site "MMA Fighting", Diego Lima, treinador e empresário de Charles, explicou que a intenção inicial é buscar novamente o cinturão dos leves. Gaethje, atual campeão da categoria, aparece como o principal objetivo da equipe, especialmente pelo histórico entre os dois atletas. O brasileiro derrotou o americano em 2022 e agora pretende recuperar o título que já esteve em suas mãos.
Caso essa possibilidade não esteja disponível imediatamente, porém, Diego Lima não pretende deixar Charles do Bronx parado. O treinador defendeu a busca por adversários que tenham relevância esportiva e também potencial comercial, colocando Diego Lopes como uma alternativa bastante interessante. O manauara radicado no México está em processo de migração para a divisão dos leves após disputar duas vezes o cinturão dos penas.
“O Diego Lopes está subindo de categoria, é um cara que disputou o cinturão duas vezes (no peso-pena), vende bem e é explosivo. Então seria um nome excepcional na divisão. Por quê não? ‘Ah, mas não faz sentido, seria a primeira luta dele na divisão?’ Cara, você tem que entender que essas são lutas que nos levam a algum lugar. Não adianta pensar em lutar com um cara muito importante, mas que não vende e não nos leva a lugar nenhum. Com certeza (uma luta contra o Lopes) vai vender“, afirmou Diego Lima.
Além de Justin Gaethje e Diego Lopes, outros nomes também aparecem como possibilidades para Charles do Bronx, entre eles Arman Tsarukyan e Paddy Pimblett. A equipe, entretanto, ainda precisa definir se o cinturão "BMF" estará novamente em jogo e qual adversário oferece o melhor cenário para o brasileiro. Aos poucos, com a intensificação dos treinamentos, o planejamento para o próximo compromisso começa a ganhar forma.
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