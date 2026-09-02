Do Bronx e Diego são destaques em suas respectivas divisões - (Foto: Reprodução)

Do Bronx e Diego são destaques em suas respectivas divisões (Foto: Reprodução)

Publicado 02/09/2026 09:00

A equipe de Charles do Bronx já começa a desenhar os possíveis caminhos para o retorno do brasileiro ao octógono do UFC. Sem luta marcada atualmente, o ex-campeão peso-leve e atual dono do cinturão "BMF" pretende voltar à ação ainda em 2026, e, embora a prioridade seja uma revanche com Justin Gaethje, outros grandes confrontos estão no radar. Entre eles, um possível duelo contra Diego Lopes.



Em entrevista ao site "MMA Fighting", Diego Lima, treinador e empresário de Charles, explicou que a intenção inicial é buscar novamente o cinturão dos leves. Gaethje, atual campeão da categoria, aparece como o principal objetivo da equipe, especialmente pelo histórico entre os dois atletas. O brasileiro derrotou o americano em 2022 e agora pretende recuperar o título que já esteve em suas mãos.