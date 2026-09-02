Antônio Assef celebrou chance de compartilhar conhecimento - (Foto: Divulgação)

Antônio Assef celebrou chance de compartilhar conhecimento(Foto: Divulgação)

Publicado 02/09/2026 07:00 | Atualizado 02/09/2026 12:32

Na última segunda-feira (31), o auditório da Universidade Estácio, no campus Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, recebeu o quarto encontro do Ciclo do Conhecimento, iniciativa que promove palestras e debates como preparação para o Global Sports Conference. Com o tema voltado à performance, à preparação e aos desafios do alto rendimento nos esportes de combate, o encontro reuniu acadêmicos, estudantes e profissionais das áreas de saúde e esporte.



A programação colocou em evidência a relação entre conhecimento científico e prática esportiva, com um painel formado por especialistas de diferentes áreas: André Bitang, Fabrício Xavier, Rogério Camões e o médico e atleta Antônio Assef, conhecido como “Dr. Porrada”. Ao longo do encontro, os participantes compartilharam experiências e perspectivas sobre os diferentes aspectos que influenciam a preparação e o desempenho de atletas de alto rendimento.

Para Assef, a oportunidade de conversar com estudantes que estão se preparando para atuar no esporte e na área da saúde reforça a importância da troca de conhecimento entre profissionais de diferentes especialidades. Ele também destacou a satisfação de dividir o painel com Rogério Camões, referência na preparação de atletas.“Foi uma noite muito agradável, falando para um monte de acadêmicos, o futuro do esporte. É uma galera que pode ser atleta ou ajudar os atletas a chegarem lá, como educador físico, nutricionista, fisioterapeuta ou médico. E estar ao lado de uma bancada com pessoas como o Rogério Camões, de quem sou fã e com quem aprendi muita coisa, foi uma honra. Poder falar sobre o mesmo assunto ao lado dele me deixou muito feliz”, afirmou Dr. Antônio Assef.Após participar do quarto encontro do Ciclo do Conhecimento, o Dr. Porrada também estará na programação oficial do Global Sports Conference, marcado para os dias 19 e 20 de setembro, no Hotel Windsor Guanabara, no Rio de Janeiro. O evento reunirá profissionais e referências das áreas de gestão, medicina esportiva, ciência e alta performance para discutir os caminhos e desafios do esporte de alto rendimento.O Ciclo do Conhecimento e o Global Sports Conference são uma realização do Instituto Comunidade Saudável, com fomento da FAPERJ (Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) e apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro.