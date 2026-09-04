Recuperado de lesão, Murilo do Vale celebrou seu retorno aos tatames - (Foto: Assis Fotografia)

Recuperado de lesão, Murilo do Vale celebrou seu retorno aos tatames(Foto: Assis Fotografia)

Publicado 04/09/2026 07:00 | Atualizado 05/09/2026 16:41

Murilo do Vale passou dois anos completamente afastado do Jiu-Jitsu durante um período marcado pela pandemia e por questões pessoais. Quando decidiu voltar, teve apenas um mês de preparação antes de disputar o Campeonato Brasileiro. O resultado contrariou qualquer expectativa: saiu campeão.

A história de Murilo com o Jiu-Jitsu começou muito antes. Ele entrou no esporte aos cinco anos, em Santo André, por influência do pai, que é faixa-preta. Ainda criança, começou a competir e venceu sua primeira disputa no Circuito ABC.

Com o tempo, a relação com o esporte ganhou outra dimensão. O Jiu-Jitsu passou a representar viagens, experiências, amizades e a possibilidade de construir um futuro profissional.

Aos 17 anos, o faixa-azul da equipe Ágora já acumula resultados importantes. Entre eles estão o Brasileiro No-Gi no peso e no absoluto, além de pódios em competições como Pan-Americano, Sul-Brasileiro e outros eventos nacionais.

Uma das decisões mais difíceis foi deixar Mauá, onde nasceu, para morar em Jundiaí e buscar uma rotina de treinos mais intensa. A mudança significou se afastar de amigos e da vida que conhecia até então.

Agora, Murilo do Vale enfrenta um novo desafio fora das competições: a recuperação de uma cirurgia no cotovelo: "Não desisti, porque já tinha passado por muita coisa para poder desistir", relatou o atleta.

A frase resume bem a relação do jovem com o esporte. Mesmo lesionado, ele manteve o foco na recuperação e passou a trabalhar o retorno com acompanhamento médico, preparação física e suporte psicológico.

A recuperação passou a ser encarada como mais uma etapa da carreira. Murilo do Vale trabalha com acompanhamento médico, preparação física voltada para ganho de massa e suporte psicológico durante o retorno. Além da estrutura técnica, ele destaca o papel da família, principalmente do pai, André, e da mãe, Simone, como base emocional e financeira para continuar competindo.

O próximo objetivo será o Turris Invitational, marcado para o dia 14 de novembro, no Rio de Janeiro. Murilo integra o GP No-Gi até 75kg e vê o evento como um novo teste após o período de recuperação. Aos 17 anos, ele já viveu mais de um recomeço. E agora tenta transformar a volta aos tatames em mais um capítulo de uma carreira construída com insistência.