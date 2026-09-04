Recuperado de lesão, Murilo do Vale celebrou seu retorno aos tatames(Foto: Assis Fotografia)
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Ex-campeão do UFC elogia atuação de Shogun - outro ex-campeão -, aceita novo confronto e destaca duelo como uma das melhores lutas do ano
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