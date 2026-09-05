Fabrício Xavier dividiu o painel com outros grandes nomes das artes marciais - (Foto: Divulgação)

Fabrício Xavier dividiu o painel com outros grandes nomes das artes marciais (Foto: Divulgação)

Publicado 05/09/2026 13:00 | Atualizado 05/09/2026 16:20

O papel do esporte como ferramenta de transformação social e formação de cidadãos foi abordado no quarto encontro do Ciclo do Conhecimento, realizado na última segunda-feira (31), no auditório da Universidade Estácio, no campus Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. O evento integra a programação preparatória para o Global Sports Conference e reuniu especialistas para debater alta performance, preparação e os desafios da formação de atletas nos esportes de combate.



Com uma trajetória marcada pela atuação em diferentes áreas do esporte, o professor Fabrício Xavier, faixa-preta de Jiu-Jitsu e Luta Livre, ex-técnico da Seleção Brasileira de Wrestling e atual presidente do Sindilutas, dividiu o painel com Rogério Camões, André Bitang e o médico Dr. Antônio Assef, conhecido como “Dr. Porrada”.



Durante sua participação, Fabrício ressaltou a importância do trabalho de base e de projetos voltados à educação esportiva, especialmente em escolas públicas e espaços comunitários. Para ele, além da descoberta e formação de talentos, o esporte exerce um papel fundamental no desenvolvimento pessoal e social dos jovens.



“Conseguimos revelar diversas pérolas para o mundo, diversos medalhistas internacionais, mas principalmente auxiliar nesse processo de cidadania, de autoconhecimento, que é o mais importante dos alunos”, destacou.



O presidente do Sindilutas também reforçou o potencial das artes marciais e do esporte como instrumentos de transformação de realidades: “Olha como é transformador o esporte, a arte marcial, a educação, a cultura. Às vezes, o que falta realmente é vontade de fazer, de se debruçar, porque dá mais trabalho”, afirmou.