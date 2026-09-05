Fabrício Xavier dividiu o painel com outros grandes nomes das artes marciais (Foto: Divulgação)
Com uma trajetória marcada pela atuação em diferentes áreas do esporte, o professor Fabrício Xavier, faixa-preta de Jiu-Jitsu e Luta Livre, ex-técnico da Seleção Brasileira de Wrestling e atual presidente do Sindilutas, dividiu o painel com Rogério Camões, André Bitang e o médico Dr. Antônio Assef, conhecido como “Dr. Porrada”.
Durante sua participação, Fabrício ressaltou a importância do trabalho de base e de projetos voltados à educação esportiva, especialmente em escolas públicas e espaços comunitários. Para ele, além da descoberta e formação de talentos, o esporte exerce um papel fundamental no desenvolvimento pessoal e social dos jovens.
“Conseguimos revelar diversas pérolas para o mundo, diversos medalhistas internacionais, mas principalmente auxiliar nesse processo de cidadania, de autoconhecimento, que é o mais importante dos alunos”, destacou.
O presidente do Sindilutas também reforçou o potencial das artes marciais e do esporte como instrumentos de transformação de realidades: “Olha como é transformador o esporte, a arte marcial, a educação, a cultura. Às vezes, o que falta realmente é vontade de fazer, de se debruçar, porque dá mais trabalho”, afirmou.
O Ciclo do Conhecimento funcionou como uma prévia para o Global Sports Conference, que será realizado nos dias 19 e 20 de setembro, no Hotel Windsor Guanabara, no Rio de Janeiro. O encontro reunirá profissionais e referências de diferentes áreas para discutir temas relacionados à ciência, saúde, gestão, preparação física, inovação e alta performance nos esportes de combate e contará mais uma vez com a presença do professor Fabrício Xavier.
O Ciclo do Conhecimento é uma realização do Instituto Comunidade Saudável, com fomento da FAPERJ (Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) e apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
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