João Gabriel "Frango" será uma das atrações do evento Turris Invitational, que vai acontecer em novembro, no Rio de Janeiro - (Foto: Reprodução)

João Gabriel "Frango" será uma das atrações do evento Turris Invitational, que vai acontecer em novembro, no Rio de Janeiro(Foto: Reprodução)

Publicado 07/09/2026 06:00 | Atualizado 07/09/2026 13:47

Antes dos títulos, das viagens e das grandes competições, houve rifas e feijoadas. Foi assim que a família de João Gabriel “Frango” ajudou, em diferentes momentos, a bancar inscrições e deslocamentos para que o jovem atleta pudesse continuar competindo no Jiu-Jitsu.

Natural de Manaus e hoje morando em Jundiaí (SP), João tem apenas 16 anos, é faixa-azul da Ágora Jiu-Jitsu e já carrega uma trajetória marcada por sacrifício familiar, mudança de estado e constante crescimento esportivo.

Início precoce e o apoio da família

O contato de João "Frango" com a arte suave começou cedo, aos três anos de idade. Como os pais já conviviam no ambiente do esporte, o caminho até os tatames foi natural. Desde então, boa parte de sua infância foi dividida entre academias, competições e viagens pelo país.

“Minha infância foi sempre treinando, competindo e viajando pelos estados junto com meus pais”, contou o atleta.

Conforme o esporte cresceu junto com ele, a família precisou encontrar formas de manter a carreira viável. Segundo João, em fases em que as despesas com viagens se tornavam altas demais, rifas e feijoadas organizadas pelos familiares tornaram-se fundamentais para levantar recursos. Nesse cenário, a mãe assumiu o papel de principal pilar e referência em sua vida.

“Minha maior inspiração é minha mãe, uma mulher trabalhadora e que não desiste por nada.”

Superação no tatame e nos bastidores

Nem tudo, porém, foram vitórias fáceis. O atleta passou por momentos em que pensou em abandonar os campeonatos. Aos 11 anos, lidando com resultados abaixo do esperado e enfrentando um período delicado em casa com a separação dos pais, a pressão emocional pesou. No entanto, o Jiu-Jitsu funcionou como ponto de ancoragem e continuidade, fazendo com que ele decidisse permanecer na caminhada.

A persistência trouxe resultados expressivos. A partir daí, vieram títulos brasileiros, desempenhos de destaque nas lutas No-Gi (sem kimono) e uma vaga conquistada na seletiva do ADCC, feito que o jovem considera um dos momentos mais marcantes de sua trajetória até aqui.

A evolução técnica exigiu mais uma renúncia: João "Frango" deixou Manaus e se mudou para Jundiaí, longe da família e dos amigos próximos. Atualmente, o faixa-azul integra a equipe Ágora Jiu-Jitsu e treina sob o comando da estrela do grappling Diogo Reis, dedicando sua rotina inteiramente ao desenvolvimento técnico e competitivo.

Agora, os olhos do atleta estão voltados para o Turris Invitational, evento agendado para o dia 14 de novembro, no Rio de Janeiro. Para João, a participação no evento é a oportunidade perfeita para mostrar ao público o estilo agressivo que vem construindo nas lutas.

Fora dos tatames, a motivação principal segue sendo a mesma do início de tudo. O atleta sonha em atingir a elite da faixa-preta mundial e usar o Jiu-Jitsu para proporcionar uma vida melhor à sua mãe e irmãs. Após anos em que cada viagem precisou ser conquistada no esforço coletivo, João "Frango" caminha para retribuir, em forma de vitórias, todo o suporte que recebeu.