Iniciativa já atendeu mais de 100 projetos voltados ao esporte, cultura e educação - (Foto: Divulgação)

Iniciativa já atendeu mais de 100 projetos voltados ao esporte, cultura e educação (Foto: Divulgação)

Publicado 08/09/2026 07:00 | Atualizado 08/09/2026 19:35

O Circuito Estadual da Federação de Jiu-Jitsu Esportivo do Rio de Janeiro (FJJE-Rio), realizado em Petrópolis, foi palco de uma ação histórica de inclusão esportiva liderada pelo deputado estadual Yuri Moura. Com um calendário consolidado que movimenta toda a Região Serrana do Rio, o torneio marcou a inauguração de uma parceria focada em democratizar o acesso aos tatames, viabilizando a participação direta de mais de 300 crianças, adolescentes e adultos oriundos de áreas vulneráveis.



A mobilização maciça foi impulsionada pelo programa "Tatame Popular", que financiou integralmente as inscrições e a participação dessas equipes na competição. A iniciativa, que tem o apoio do parlamentar, já atendeu mais de 100 projetos voltados ao esporte, cultura e educação, espalhando áreas de treino pelas cidades da região e utilizando a disciplina das lutas como um pilar de desenvolvimento.



“A Região Serrana é berço do Jiu-Jitsu e, na cidade de Petrópolis, a modalidade é muito valorosa. Por isso, estamos fazendo essa articulação de trazer os projetos sociais e as equipes de outras cidades para poder participar dessa interação. Queremos cada vez mais reconhecer e incentivar circuitos consolidados como este da FJJE-Rio, fortalecendo a nossa arte marcial”, destacou Yuri.