Iniciativa já atendeu mais de 100 projetos voltados ao esporte, cultura e educação (Foto: Divulgação)
A mobilização maciça foi impulsionada pelo programa "Tatame Popular", que financiou integralmente as inscrições e a participação dessas equipes na competição. A iniciativa, que tem o apoio do parlamentar, já atendeu mais de 100 projetos voltados ao esporte, cultura e educação, espalhando áreas de treino pelas cidades da região e utilizando a disciplina das lutas como um pilar de desenvolvimento.
“A Região Serrana é berço do Jiu-Jitsu e, na cidade de Petrópolis, a modalidade é muito valorosa. Por isso, estamos fazendo essa articulação de trazer os projetos sociais e as equipes de outras cidades para poder participar dessa interação. Queremos cada vez mais reconhecer e incentivar circuitos consolidados como este da FJJE-Rio, fortalecendo a nossa arte marcial”, destacou Yuri.
Além do suporte contínuo em competições, a atuação do deputado no fomento esportivo se estende à criação do programa "Faz na Base". Desenvolvido em articulação com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o projeto funciona como uma incubadora para estruturar e potencializar iniciativas sociais em diversas artes marciais e áreas da cultura, atuando diretamente nos territórios e nas comunidades mais carentes.
“Nós acreditamos na arte marcial como uma verdadeira ferramenta de transformação. O nosso foco é o trabalho no território, na base, para poder chegar junto das pessoas, retomar o convívio presencial, o respeito às famílias e o entendimento coletivo, que é a mudança de que a sociedade precisa. O objetivo é criar cada vez mais parcerias com as federações para fortalecer o esporte”, encerrou.
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