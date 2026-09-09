LFA promete estreia em grande estilo em Belo Horizonte, Minas Gerais (Foto: Divulgação)
A edição, oferecida pela Monster Energy, marca a estreia do LFA em Minas Gerais e terá como luta principal a disputa do cinturão mundial vago dos pesos-galos, até 61 kg. O mineiro Rafael Pereira enfrenta o paulista Vinicius Pires em um confronto entre dois atletas que já acumulam experiência na organização.
Pereira chega à disputa com cinco vitórias consecutivas no LFA e não perde uma luta de MMA desde 2018. Pires, por sua vez, terá a segunda oportunidade de conquistar o cinturão. O paulista já disputou o título contra Artem Belakh, então campeão da categoria, e foi superado por decisão unânime. A saída do cazaque para participar do The Ultimate Fighter deixou o posto novamente disponível.
A programação da ESPN também levará à televisão outros cinco confrontos. No peso-pena, Carlos Soares enfrenta o paraguaio Gustavo Pintos. O card terá ainda Marcos Silva contra Neemias Santana e Felipe Rosa diante de Gustavo Rocha, ambos pelo peso-médio, além de Marina Monteiro contra Raiane Vinuto, no peso-palha, e Julio Assunção diante de Eduardo Dutra, no peso-pena.
Para Rafael Feijão, vice-presidente do LFA na América do Sul, a combinação entre o card montado para o Mineirinho e a transmissão pela ESPN aumenta a expectativa para a primeira passagem da organização por Belo Horizonte.
“Estamos com uma expectativa muito grande para essa estreia em Belo Horizonte. Montamos um card de alto nível, com atletas que estão buscando espaço dentro do LFA e nomes de Minas Gerais que terão a oportunidade de lutar perto de seu público. A transmissão pela ESPN também é muito importante porque amplia essa vitrine, já que estaremos presentes em aproximadamente 150 milhões de lares no mundo inteiro. São lutadores que precisam ser vistos, e uma noite como essa pode abrir novas oportunidades na carreira deles. Esperamos um grande evento dentro do Mineirinho e também para quem estiver acompanhando de casa”, afirmou Feijão.
A visibilidade ganha peso pelo papel ocupado pelo LFA no MMA. A organização é voltada ao desenvolvimento de atletas e é o principal caminho para lutadores que buscam chegar ao UFC.
Quem preferir acompanhar o evento no Mineirinho terá acesso gratuito à arquibancada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível por pessoa. Os portões serão abertos às 16h30, e o ingresso será validado com a entrega do alimento na bilheteria. A entrada está sujeita à lotação do ginásio. Garanta no link https://www.sympla.com.br/evento/lfa-241/3542052.
Durante a passagem por Belo Horizonte, o LFA terá o Ibis Styles Confins Aeroporto como hotel oficial desta edição. A estrutura do hotel foi escolhida para receber atletas, dirigentes, integrantes da organização e fãs de MMA durante a realização do LFA 241 na capital mineira.
Card completo (sujeito a alterações):
LFA 241
Ginásio do Mineirinho, Belo Horizonte (MG)
11 de setembro de 2026
Card principal
61 kg: Rafael Pereira vs. Vinicius Pires - Cinturão Mundial
66 kg: Gustavo Pintos vs. Carlos Soares
84 kg: Marcos Silva vs. Neemias Santana
84 kg: Felipe Rosa vs. Gustavo Rocha
52 kg: Marina Monteiro vs. Raiane Vinuto
66 kg: Julio Assunção vs. Eduardo Dutra
Card preliminar
61 kg: Igor Taylon vs. GiovaTaylonrcia
61 kg: Mônica Fontes vs. Thalyta Silva
70 kg: Marcos Santos Silva vs. Victor Santos
77 kg: Salomão Albuquerque vs. Emerson Richard
61 kg: Fabio Perpetua vs. Breno Yuri
77 kg: Lucas Hodak vs. Lucas Silva
61 kg: Adam Santos vs. João Vitor Pereira
93 kg: Jackson Soares vs. Nicolas Santos
52 kg: Fernanda Atômica vs. Laryssa Leila
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