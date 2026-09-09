LFA promete estreia em grande estilo em Belo Horizonte, Minas Gerais - (Foto: Divulgação)

LFA promete estreia em grande estilo em Belo Horizonte, Minas Gerais (Foto: Divulgação)

Publicado 09/09/2026 12:00 | Atualizado 09/09/2026 12:24

Os fãs de MMA poderão acompanhar ao vivo todas as lutas do LFA 241, que acontece nesta sexta-feira (11), no Mineirinho, em Belo Horizonte. O card principal será transmitido pela ESPN 4 a partir das 21h, enquanto as lutas preliminares terão exibição pelo LFA Fight Network, no YouTube, a partir das 17h.



A edição, oferecida pela Monster Energy, marca a estreia do LFA em Minas Gerais e terá como luta principal a disputa do cinturão mundial vago dos pesos-galos, até 61 kg. O mineiro Rafael Pereira enfrenta o paulista Vinicius Pires em um confronto entre dois atletas que já acumulam experiência na organização.



Pereira chega à disputa com cinco vitórias consecutivas no LFA e não perde uma luta de MMA desde 2018. Pires, por sua vez, terá a segunda oportunidade de conquistar o cinturão. O paulista já disputou o título contra Artem Belakh, então campeão da categoria, e foi superado por decisão unânime. A saída do cazaque para participar do The Ultimate Fighter deixou o posto novamente disponível.