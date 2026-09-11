Alex Poatan já tem sua próxima luta no radar (Foto: Reprodução/UFC)
A escolha não acontece por acaso. Ciryl Gane conquistou o título interino em junho, justamente após uma vitória controversa sobre Poatan no histórico evento realizado na Casa Branca. Apesar do resultado e das circunstâncias que cercaram o confronto, o brasileiro demonstrou confiança de que terá uma nova oportunidade diante do francês. Em sua manifestação, Alex deixou claro que pretende trabalhar para transformar o desejo em realidade e mostrou otimismo quanto à possibilidade de o UFC aprovar o duelo.
“Depois de muito tempo descansando, acho que descansando o que eu precisava depois de muito trabalho, depois da minha última luta, muitas pessoas vêm falando: ‘Com quem o Alex vai lutar?’. Vejo muitas opiniões. Mas eu acho que a luta que faz sentido (seria) eu e Ciryl Gane. Essa é a luta. Vou trabalhar nisso e, pelo que eu vejo, é algo que vai dar certo. Como na última luta aconteceram coisas não legais, literalmente, acho que agora, com outra oportunidade, eu posso voltar e mostrar o que eu posso fazer, o que eu posso conquistar, que é o terceiro cinturão. Estou muito animado e vou trabalhar para isso. Chama!”, afirmou Poatan.
Desejo de Poatan pode adiar planos de Tom Aspinall
A realização da revanche, entretanto, poderia provocar uma mudança importante no planejamento da divisão dos pesos-pesados. A expectativa após a conquista do cinturão interino por Ciryl Gane era de que o francês enfrentasse Tom Aspinall em uma unificação pelo título linear. Caso o UFC escolha colocar Poatan novamente diante de Gane, o campeão linear inglês provavelmente precisaria aguardar ainda mais pelo retorno ao octógono.
Aspinall não compete desde outubro de 2025, quando seu confronto contra Gane terminou sem resultado após o francês aplicar dedadas ilegais nos olhos do adversário. O episódio provocou problemas significativos na visão do inglês, que posteriormente precisou passar por duas cirurgias. Mais recentemente, seu empresário, Eddie Hearn, indicou que o retorno do campeão pode acabar ficando somente para 2027.
UFC pode colocar cinturão linear em disputa
Nesse cenário, uma nova luta entre Poatan e Gane poderia ganhar uma dimensão ainda maior. Com a possibilidade de Aspinall permanecer afastado por um período prolongado, o UFC poderia optar por colocar o próprio cinturão linear dos pesos-pesados em jogo na revanche. A organização já adotou recentemente uma solução semelhante no peso-mosca feminino, quando Valentina Shevchenko perdeu o título por conta do longo período de inatividade e uma nova disputa pela coroa foi formada entre Natália Silva e Wang Cong no UFC 332.
Caso a ideia avance, Alex Poatan teria diante de si a oportunidade de conquistar o terceiro título de sua trajetória no UFC e entrar novamente para a história da organização. Para isso, porém, será necessário que o Ultimate aceite a proposta do brasileiro e encontre uma solução para a situação envolvendo Aspinall e a disputa pelo cinturão dos pesados.
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