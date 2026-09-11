Rodrigo Manauara, organizador do Caxias Combat, anunciou novidades para a última etapa a ser realizada no ano de 2026(Foto: @oliveira_bjj_media)
Última etapa do Caxias Combat em 2026 é confirmada para novembro e organizador anuncia premiação dobrada
Etapa do Caxias Combat acontecerá em novembro e Rodrigo Manauara, organizador do evento, celebra sucesso das inscrições
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