Rodrigo Manauara, organizador do Caxias Combat, anunciou novidades para a última etapa a ser realizada no ano de 2026 - (Foto: @oliveira_bjj_media)

Rodrigo Manauara, organizador do Caxias Combat, anunciou novidades para a última etapa a ser realizada no ano de 2026(Foto: @oliveira_bjj_media)

Publicado 11/09/2026 08:00 | Atualizado 11/09/2026 10:59

O Caxias Combat prepara a sua última e mais aguardada etapa de 2026 com novidades que prometem incendiar a disputa pelo topo do ranking. O evento será realizado no dia 1º de novembro, na Arena da Baixada, em Duque de Caxias, trazendo pontuação do ranking e premiações em dinheiro totalmente dobradas em relação às etapas anteriores.

A etapa será o divisor de águas para os atletas que buscam alcançar as primeiras posições do ranking anual. A pontuação em dobro pode ser a chave decisiva para conquistar o prêmio da temporada, que vai garantir aos campeões passagens aéreas e inscrições para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu da CBJJ, em Barueri.

Nas categorias de peso que somarem ao menos seis atletas inscritos, o prêmio em dinheiro será de R$ 200. Já nas disputas do Absoluto (sem limite de peso), a premiação atinge cifras expressivas: R$ 600 no Juvenil Azul/Roxa, R$ 1.000 no Adulto/Master Azul/Roxa e R$ 2.000 no Adulto/Master Marrom e Preta. A disputa por equipes também recebeu reforço financeiro, pagando R$ 2.000 para a campeã, R$ 1.000 para a vice e R$ 600 para a terceira colocada.

As inscrições para a próxima etapa do Caxias Combat já estão abertas. O organizador Rodrigo Manauara destaca a expectativa de mais um grande evento.

"A expectativa para essa (etapa) está muito maior, devido à pontuação dobrada do ranking, devido ao valor de premiação que eu aumentei. E, com isso, os atletas estão se inscrevendo muito mais rápido. Com duas semanas de inscrições abertas, já estamos com quase 200 atletas inscritos. Então, acredito que essa será a maior etapa do Caxias Combat", celebrou Manauara, que seguiu:

"O maior recorde do Caxias Combat será essa última etapa do ano. E graças ao bom trabalho do pessoal, os atletas estão procurando, estão gostando do Caxias Combat. A gente busca evoluir em cada etapa e o pessoal está adorando, está abraçando a causa. A expectativa está muito boa, e ano que vem tem novidade, né? Ano que vem são mais etapas, mais premiações, como bolsa atleta, passagem para a Europa, passagem para o Brasileiro, então tudo isso está movimentando bastante o nosso evento e o público está vindo forte com a gente", finalizou.

A última etapa do ano promete reunir atletas e equipes em uma disputa decisiva pelo ranking, com pontuação dobrada, premiação reforçada e uma temporada de 2027 já sendo preparada pela organização.