Kauã e Kristian Maciel Garcia estarão em ação no GP No-Gi do Turris Invitational, que será realizado em novembro - (Foto: Reprodução)

Kauã e Kristian Maciel Garcia estarão em ação no GP No-Gi do Turris Invitational, que será realizado em novembro(Foto: Reprodução)

Publicado 11/09/2026 06:00 | Atualizado 11/09/2026 15:06

A trajetória de Kauã e Kristian Maciel Garcia no Jiu-Jitsu não foi construída apenas sobre tatames, medalhas ou campeonatos. Por trás dos gêmeos de 17 anos existe uma família que passou por dificuldades, reorganizou a própria vida e manteve o esporte como parte de um projeto coletivo.

Faixas-roxas da equipe Pirâmide Grappling, no Rio de Janeiro, os irmãos estudam, dão aulas e treinam enquanto tentam avançar como competidores. Em novembro, no Rio de Janeiro, estarão juntos na disputa do GP No-Gi do Turris Invitational.

A relação entre os dois ultrapassa a condição de irmãos. Para Kauã, Kristian é ao mesmo tempo companheiro de vida, parceiro de treinamento e principal parâmetro esportivo: “Meu irmão é meu amigo, meu parceiro de treino e o meu maior adversário ao mesmo tempo", destacou.

Essa convivência constante fez com que a evolução de um estivesse diretamente ligada à do outro. Fora da academia, a família também sempre funcionou como base. Segundo Kauã, houve um período especialmente difícil em que o pai ficou desempregado. A situação financeira se tornou delicada e parecia colocar em risco parte da estrutura que sustentava a rotina dos filhos.

A resposta veio de dentro de casa. Kauã relembra que o pai sempre havia assumido o papel de provedor, enquanto a mãe concentrava grande parte da atenção na educação dos filhos. Quando a situação mudou, a união familiar e a fé ganharam ainda mais importância. Foi nesse momento que surgiu uma pessoa que ele chama de “tio Léo”. Na lembrança do atleta, o apoio foi muito além de custear kimono ou inscrição.

“Ele poderia ter sido um patrocinador de um kimono, de uma competição paga. Mas não. Ele devolveu a dignidade ao meu pai de ser o provedor da nossa família novamente", relembra.

A passagem ajuda a explicar por que, ao falar do futuro, Kauã Maciel Garcia volta tantas vezes à família. Hoje, ele e Kristian conciliam estudos, aulas e uma rotina intensa de treinos. Os dois já conseguem gerar renda através do Jiu-Jitsu, mas ainda priorizam o desenvolvimento como atletas.

O objetivo é conquistar resultados que possam ampliar oportunidades, atrair patrocinadores e permitir que a carreira competitiva se torne sustentável.

No caso de Kauã, a trajetória já inclui experiências em competições do circuito do ADCC, como título no ADCC Open Petrópolis na divisão juvenil e pódio também na categoria adulta. Kristian igualmente acumula experiência em competições da IBJJF e do circuito ADCC.

Mas o plano de vida dos irmãos não termina nos campeonatos. Eles sonham em construir uma academia própria e transformar o espaço em uma ferramenta capaz de ajudar outras pessoas. A ideia é oferecer oportunidades para jovens que enfrentem dificuldades semelhantes às que conheceram ao longo do caminho: contribuir com inscrições, kimonos, cursos e até criação de empregos.

O desejo de competir no mais alto nível existe, assim como a vontade de conhecer outros países e alcançar estabilidade financeira através do esporte. Mas o projeto é também devolver. Kauã resume essa motivação quando fala sobre o que espera alcançar no futuro: olhar para os pais e vê-los desfrutando aquilo que ajudaram a construir.

Antes disso, os dois ainda têm muito tatame pela frente. No Turris Invitational, Kauã e Kristian entrarão no mesmo GP, carregando não apenas uma preparação conjunta, mas uma história que foi construída em família. Se em algum momento acabarem frente a frente, será apenas mais um capítulo de uma relação em que parceria e competição sempre caminharam lado a lado.