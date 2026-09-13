Ilia Topuria perdeu cinturão e agora mira retorno ao UFC (Foto: Reprodução/UFC)
Embora ainda não exista um combate oficialmente marcado, Dana White revelou que o UFC mantém contato constante com a equipe de Ilia Topuria e já avalia possíveis caminhos para o retorno do georgiano radicado na Espanha. Entre as alternativas mencionadas pelo dirigente estão justamente uma revanche com Gaethje e um aguardado confronto contra Paddy Pimblett, rival declarado do ex-campeão.
“Sim, nossa equipe está sempre em contato com eles (Topuria e seu time). Não temos nada agendado agora. Mas me escute, o Topuria está pronto para lutar. E nós estamos prontos para ele. Ambas possibilidades me parecem ótimas (revanche com Gaethje e duelo com Pimblett). As duas são incríveis, nós não saímos perdendo com nenhuma dessas lutas. Ambas são ótimas. Obviamente a revanche contra o Gaethje é incrível, e uma luta contra o Paddy Pimblett é incrível também, pelo tanto que esses dois se odeiam”, analisou Dana.
Lesões levantaram dúvidas sobre retorno
A declaração de Dana White chama atenção principalmente pelas condições em que Topuria deixou o UFC Casa Branca. Além de experimentar a primeira derrota de sua carreira, o atleta sofreu uma série de lesões no rosto durante a batalha contra Gaethje. O ex-campeão teve fraturas nos dois ossos orbitais e também no nariz, deixando o octógono bastante machucado.
Por conta da extensão dos problemas físicos e do impacto emocional do primeiro revés profissional, a expectativa inicial era de que Topuria permanecesse afastado por um período prolongado, com um possível retorno apenas em 2027. O próprio silêncio do lutador após o combate contribuiu para a impressão de que sua volta demoraria a acontecer.
O cenário, entretanto, começou a mudar recentemente. Quase três meses depois da derrota, Topuria voltou a se manifestar nas redes sociais pela primeira vez, movimento que coincidiu com a atualização fornecida por Dana White. Ainda assim, a possibilidade de um retorno imediato gera preocupação entre algumas figuras importantes do MMA.
Joe Rogan alerta sobre volta antecipada
Joe Rogan, comentarista oficial do UFC, está entre os profissionais que defendem cautela com a recuperação de Ilia Topuria. Na avaliação do apresentador, o ex-campeão deveria prolongar o período longe das atividades de maior contato antes de voltar a se preparar para uma luta.
A recomendação envolve inclusive evitar, por mais alguns meses, treinamentos mais intensos e sessões de sparring pesado. Dessa forma, apesar de Dana White garantir que Topuria já está pronto para competir, resta saber se o próprio lutador e sua equipe considerarão seguro acelerar o processo e aceitar um dos grandes confrontos colocados sobre a mesa pelo UFC.
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