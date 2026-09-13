Ilia Topuria perdeu cinturão e agora mira retorno ao UFC - (Foto: Reprodução/UFC)

Ilia Topuria perdeu cinturão e agora mira retorno ao UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 13/09/2026 08:00 | Atualizado 14/09/2026 09:34

Ilia Topuria pode estar mais próximo de voltar ao octógono do que se imaginava. Após permanecer afastado desde a derrota para Justin Gaethje no UFC Casa Branca, em junho, o ex-campeão dos pesos-pena e leve recebeu uma atualização surpreendente de Dana White. Em entrevista ao "The Jim Rome Show", o presidente do UFC afirmou que o lutador já está em condições de competir novamente e indicou que a organização está preparada para recebê-lo de volta.



Embora ainda não exista um combate oficialmente marcado, Dana White revelou que o UFC mantém contato constante com a equipe de Ilia Topuria e já avalia possíveis caminhos para o retorno do georgiano radicado na Espanha. Entre as alternativas mencionadas pelo dirigente estão justamente uma revanche com Gaethje e um aguardado confronto contra Paddy Pimblett, rival declarado do ex-campeão.



“Sim, nossa equipe está sempre em contato com eles (Topuria e seu time). Não temos nada agendado agora. Mas me escute, o Topuria está pronto para lutar. E nós estamos prontos para ele. Ambas possibilidades me parecem ótimas (revanche com Gaethje e duelo com Pimblett). As duas são incríveis, nós não saímos perdendo com nenhuma dessas lutas. Ambas são ótimas. Obviamente a revanche contra o Gaethje é incrível, e uma luta contra o Paddy Pimblett é incrível também, pelo tanto que esses dois se odeiam”, analisou Dana.