Vitória no LFA 241 rendeu cinturão peso-galo para Rafael Pereira (Foto: Divulgação)
O desfecho veio depois de um primeiro round equilibrado. O cenário pouco havia mudado na segunda parcial quando Pereira encontrou espaço para acertar Pires em cheio. O paulista caiu desnorteado, e a intervenção encerrou a luta que valia o título vago da categoria até 61 kg. Miniman chegou ao 11º triunfo consecutivo e agora soma 16 vitórias em 20 lutas como profissional, além de manter a invencibilidade que carrega desde 2018.
A noite foi de saldo positivo para os representantes de Minas Gerais. Entre atletas nascidos ou que treinam no estado, foram seis vitórias em dez lutas. Além de Pereira, venceram Gustavo Rocha, Adam Santos, Neemias Santana, Thalyta Silva e Laryssa Leila.
O mineiro Neemias Santana e o acriano Marcos Silva protagonizaram uma verdadeira batalha que fez o Mineirinho ferver. No final, melhor para o atleta da casa, que venceu por nocaute técnico no segundo round. Como reconhecimento à entrega, o LFA anunciou um bônus de performance para os dois pesos médios.
Adam Santos também encerrou sua luta antes da decisão dos juízes. O peso-galo de Belo Horizonte saltou e acertou uma joelhada no queixo de João Pereira, que caiu imediatamente. Com o nocaute, Santos alcançou a sexta vitória em sete apresentações como profissional.
Entre as mulheres, Laryssa Leila precisou de apenas 30 segundos para superar Fernanda Atômica. A peso-palha conectou uma sequência de jab e direto que levou a adversária à lona e encerrou rapidamente o confronto. Laryssa passou a contabilizar três vitórias em seis lutas na carreira profissional.
No duelo internacional do card, o uruguaio Gustavo Pintos venceu o brasileiro Carlos Soares por decisão dividida. O confronto pela divisão dos pesos-penas percorreu os três rounds e terminou com o 11º triunfo de Pintos em 12 combates profissionais.
Confira abaixo todos os resultados do evento:
LFA 241
Ginásio do Mineirinho, Belo Horizonte (MG)
11 de setembro de 2026
Rafael Pereira venceu Vinicius Pires por nocaute aos 4:50 do R2
Gustavo Pintos venceu Carlos Soares por decisão dividida
Neemias Santana venceu Marcos Silva por nocaute técnico aos 2:50 do R2
Gustavo Rocha venceu Felipe Rosa por nocaute técnico aos 5:00 do R2
Raiane Vinuto venceu Marina Monteiro por decisão dividida
Eduardo Dutra venceu Julio Assunção por nocaute técnico aos 2:07 do R2
Thalyta Silva venceu Mônica Fontes por nocaute técnico aos 2:53 do R1
Marcos Silva venceu Victor Santos por finalização aos 4:40 do R1
Salomão Albuquerque venceu Emerson Richard por nocaute técnico a 0:53 do R2
Fabio Perpetua venceu Breno Yuri por decisão dividida
Lucas Silva venceu Lucas Hodak por nocaute a 1:12 do R1
Adam Santos venceu João Vitor Pereira por nocaute aos 3:21 do R1
Nicolas Santos venceu Jackson Soares por nocaute técnico aos 3:51 do R3
Laryssa Leila venceu Fernanda Atômica por nocaute a 0:30 do R1
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