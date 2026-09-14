Vitória no LFA 241 rendeu cinturão peso-galo para Rafael Pereira - (Foto: Divulgação)

Vitória no LFA 241 rendeu cinturão peso-galo para Rafael Pereira (Foto: Divulgação)

Publicado 14/09/2026 09:00 | Atualizado 14/09/2026 11:27

Rafael Pereira, o “Miniman”, conquistou o cinturão mundial dos pesos-galos do LFA ao nocautear Vinicius Pires no segundo round da luta principal do LFA 241 - oferecido pela Monster Energy -, realizado nesta sexta-feira (11), no Ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte. O mineiro definiu o combate com um direto que derrubou o adversário e levou o árbitro a interromper a disputa.



O desfecho veio depois de um primeiro round equilibrado. O cenário pouco havia mudado na segunda parcial quando Pereira encontrou espaço para acertar Pires em cheio. O paulista caiu desnorteado, e a intervenção encerrou a luta que valia o título vago da categoria até 61 kg. Miniman chegou ao 11º triunfo consecutivo e agora soma 16 vitórias em 20 lutas como profissional, além de manter a invencibilidade que carrega desde 2018.

A noite foi de saldo positivo para os representantes de Minas Gerais. Entre atletas nascidos ou que treinam no estado, foram seis vitórias em dez lutas. Além de Pereira, venceram Gustavo Rocha, Adam Santos, Neemias Santana, Thalyta Silva e Laryssa Leila.O mineiro Neemias Santana e o acriano Marcos Silva protagonizaram uma verdadeira batalha que fez o Mineirinho ferver. No final, melhor para o atleta da casa, que venceu por nocaute técnico no segundo round. Como reconhecimento à entrega, o LFA anunciou um bônus de performance para os dois pesos médios.Adam Santos também encerrou sua luta antes da decisão dos juízes. O peso-galo de Belo Horizonte saltou e acertou uma joelhada no queixo de João Pereira, que caiu imediatamente. Com o nocaute, Santos alcançou a sexta vitória em sete apresentações como profissional.Entre as mulheres, Laryssa Leila precisou de apenas 30 segundos para superar Fernanda Atômica. A peso-palha conectou uma sequência de jab e direto que levou a adversária à lona e encerrou rapidamente o confronto. Laryssa passou a contabilizar três vitórias em seis lutas na carreira profissional.No duelo internacional do card, o uruguaio Gustavo Pintos venceu o brasileiro Carlos Soares por decisão dividida. O confronto pela divisão dos pesos-penas percorreu os três rounds e terminou com o 11º triunfo de Pintos em 12 combates profissionais.Rafael Pereira venceu Vinicius Pires por nocaute aos 4:50 do R2Gustavo Pintos venceu Carlos Soares por decisão divididaNeemias Santana venceu Marcos Silva por nocaute técnico aos 2:50 do R2Gustavo Rocha venceu Felipe Rosa por nocaute técnico aos 5:00 do R2Raiane Vinuto venceu Marina Monteiro por decisão divididaEduardo Dutra venceu Julio Assunção por nocaute técnico aos 2:07 do R2Thalyta Silva venceu Mônica Fontes por nocaute técnico aos 2:53 do R1Marcos Silva venceu Victor Santos por finalização aos 4:40 do R1Salomão Albuquerque venceu Emerson Richard por nocaute técnico a 0:53 do R2Fabio Perpetua venceu Breno Yuri por decisão divididaLucas Silva venceu Lucas Hodak por nocaute a 1:12 do R1Adam Santos venceu João Vitor Pereira por nocaute aos 3:21 do R1Nicolas Santos venceu Jackson Soares por nocaute técnico aos 3:51 do R3Laryssa Leila venceu Fernanda Atômica por nocaute a 0:30 do R1