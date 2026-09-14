Arthur Azevedo concilia trabalho com o pai e três treinos por dia enquanto se prepara para o GP do Turris Invitational - (Foto: Reprodução)

Arthur Azevedo concilia trabalho com o pai e três treinos por dia enquanto se prepara para o GP do Turris Invitational(Foto: Reprodução)

Publicado 14/09/2026 07:00 | Atualizado 14/09/2026 18:17

Entre a escola, o trabalho na loja de carnes assadas do pai e as entregas de moto, Arthur Azevedo encontra espaço para uma rotina de três treinos por dia. Aos 17 anos, o faixa-azul de Belo Horizonte ainda não consegue viver exclusivamente do Jiu-Jitsu, mas já organiza boa parte da vida em torno do objetivo de transformar o esporte em profissão.

O próximo passo dessa caminhada será o GP do Turris Invitational, marcado para o dia 14 de novembro, na Upper Arena, no Rio de Janeiro. Arthur chega ao evento depois de uma evolução acelerada desde que entrou no Jiu-Jitsu, há apenas quatro anos.

O interesse pelo esporte surgiu aos 13, depois de assistir a vídeos antigos de Vale-Tudo. As imagens de confrontos entre diferentes artes marciais despertaram a curiosidade, principalmente pela eficiência do Jiu-Jitsu. Não demorou para a curiosidade virar competição.

Apenas três meses após iniciar os treinos, Arthur Azevedo participou do BOP Games, no Mineirão. Segundo o atleta, todas as suas lutas terminaram em finalização em menos de 20 segundos. A experiência serviu como uma primeira indicação de que o esporte poderia ocupar um espaço maior em sua vida.

Desde então, o nível das competições foi aumentando. Dos torneios regionais, Arthur passou para Opens oficiais e eventos nacionais e internacionais, construindo uma trajetória dividida entre o Jiu-Jitsu com e sem kimono.

Atualmente, representa a Gracie Barra Felipe Preguiça, sob orientação do próprio multicampeão na faixa-preta Felipe Preguiça, e mantém dois treinos de Jiu-Jitsu e uma sessão de preparação física diariamente. Mesmo com o volume elevado de treinamento, a realidade fora dos tatames ainda exige conciliação.

Arthur cursa o último ano do ensino médio e continua trabalhando com o pai, atividade que começou praticamente ao mesmo tempo em que entrou no Jiu-Jitsu. A família, por sinal, tem papel importante nessa trajetória.

O pai também possui ligação antiga com as artes marciais. Na época do Vale-Tudo, praticou Jiu-Jitsu e Karatê, e chegou a disputar competições com premiação em dinheiro. Hoje, a relação com o esporte acontece principalmente através do suporte à carreira do filho.

Arthur Azevedo reconhece que o aspecto financeiro está entre os maiores obstáculos enfrentados: "Mesmo passando por situações complicadas economicamente, meu pai nunca mediu esforços para me ajudar.”

Como os pais trabalham bastante, principalmente nos finais de semana, nem sempre conseguem acompanhá-lo presencialmente nas competições. Quando isso acontece, seguem as lutas pelas transmissões. A mãe também acabou entrando no Jiu-Jitsu e, segundo Arthur, está próxima de receber a faixa-azul.

Com o encerramento do ensino médio previsto para este ano, o jovem espera abrir uma nova etapa na carreira. A intenção é aumentar o tempo dedicado aos treinos, aprofundar os estudos sobre Jiu-Jitsu e também investir no inglês, pensando em uma agenda internacional.

O objetivo passa por manter a evolução tanto com o kimono quanto no No-Gi, sem escolher apenas uma das modalidades. Antes disso, porém, Arthur Azevedo terá o Turris Invitational pela frente.

O mineiro chega ao GP confiante no trabalho realizado ao lado de Felipe Preguiça e pretende apresentar o estilo ofensivo que marcou sua trajetória desde as primeiras competições.

Mais do que conquistar um resultado isolado, porém, ele enxerga cada campeonato como parte de um projeto maior: chegar à elite mundial e transformar o Jiu-Jitsu na principal fonte de renda da vida. Enquanto isso não acontece, a construção continua acontecendo diariamente - entre a escola, as entregas, o trabalho com o pai e os tatames.