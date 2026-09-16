Aspinall abriu mão do cinturão dos pesados do UFC - (Foto: Reprodução)

Aspinall abriu mão do cinturão dos pesados do UFC (Foto: Reprodução)

Publicado 16/09/2026 11:00

Tom Aspinall não é mais o campeão linear dos pesos-pesados do UFC. O britânico confirmou a decisão por meio de um longo comunicado publicado nas redes sociais, no qual explicou que as complicações relacionadas à visão o impediram de receber autorização médica para voltar a competir. O problema no olho direito, que já havia exigido procedimentos cirúrgicos e enfrentado episódios de infecção, sofreu ainda um novo agravamento durante uma sessão de sparring.



Diante da indefinição sobre quando poderá retornar ao octógono, Aspinall decidiu abrir mão do cinturão para evitar que a divisão permaneça à espera de sua recuperação. O inglês afirmou que manteve o UFC e Hunter Campbell, diretor de negócios da organização, atualizados sobre sua condição ao longo do processo e destacou que a prioridade neste momento é recuperar plenamente a saúde.



“Tomei a decisão de vagar o cinturão dos pesos-pesados. Pedi ao UFC para me permitir fazer esta declaração, porque não quero travar a divisão. Sei como é ter a carreira pausada e quero que os outros lutadores tenham a oportunidade de disputar o título“, explicou o britânico.

O comunicado também trouxe detalhes sobre a dimensão dos problemas enfrentados pelo campeão. Aspinall indicou que parte dos danos em seu olho direito está relacionada a infrações cometidas durante lutas anteriores, fazendo críticas indiretas à condução de situações envolvendo golpes ilegais. A sucessão de complicações médicas acabou tornando impossível estabelecer uma previsão segura para sua volta às competições.Apesar do impacto de abandonar justamente o cinturão que perseguia desde os primeiros passos no MMA, o britânico fez questão de afastar qualquer interpretação de que sua decisão represente uma aposentadoria. Aspinall afirmou que continuará trabalhando para recuperar a visão, obter a liberação dos médicos e retornar ao esporte quando estiver em condições.“Afastar-me do título não é me afastar do esporte ou do sonho. Continuarei fazendo tudo o que puder para me recuperar, obter liberação médica e voltar a competir o mais rápido possível. Estarei de volta assim que estiver clinicamente apto“, finalizou.Com a saída de Tom Aspinall do posto de campeão linear, a categoria dos pesos-pesados terá de ser reorganizada pelo UFC. Ciryl Gane permanece como campeão interino e passa a ocupar uma posição ainda mais importante na definição do próximo combate pelo título, enquanto Alex Poatan segue entre os nomes de maior apelo para uma disputa no topo da divisão.Nesse cenário, uma revanche entre Poatan e Gane pode ganhar força como alternativa para definir o novo campeão dos pesos-pesados. A definição, contudo, caberá ao UFC, que agora terá de estabelecer os próximos passos da categoria após a decisão de Aspinall.“Qualquer coisa que vocês leiam na mídia é simplesmente barulho. As pessoas estão criando suas próprias narrativas. Esta é a verdade:Complicações contínuas nos meus olhos significam que não posso obter liberação médica para lutar neste momento.Passei por múltiplas cirurgias, acidentes e infecções, e fiz tudo o que era possível para voltar a competir.Eu já tinha concordado anteriormente com uma data de luta e estava de volta aos treinos de sparring, sentindo-me ótimo e pronto para competir, quando um acidente causou danos adicionais ao meu olho direito. Isso significa mais tempo longe do esporte e, neste momento, a data do meu retorno é incerta.Sei que surgiram dúvidas sobre o motivo de eu estar tão em silêncio. Sempre segui os conselhos do UFC e foquei na minha recuperação enquanto tentávamos fazer isso acontecer.Agora, tomei a decisão de vagar o cinturão dos pesos-pesados. Pedi ao UFC para me permitir fazer esta declaração porque não quero travar a divisão dos pesados. Sei como é ter a carreira pausada e quero que os outros lutadores tenham a oportunidade de disputar o título.O UFC e Hunter foram informados a cada passo do caminho e viram os exames, procedimentos e informações médicas referentes aos meus olhos. Trabalhamos de perto com diferentes médicos e especialistas para tentar viabilizar meu retorno, mas, infelizmente, simplesmente não é possível agora.Estou absolutamente arrasado. Venho perseguindo esse sonho desde os 10 anos de idade.Eu não acabei.Afastar-me do título não é me afastar do esporte ou do sonho. Continuarei fazendo tudo o que puder para me recuperar, obter liberação médica e voltar a competir o mais rápido possível.O que torna isso particularmente difícil é que muitas das complicações com as quais estou lidando são resultado de golpes ilegais que mudaram o rumo da minha carreira. Os lutadores dependem dos árbitros para fazer cumprir as regras e nos proteger nesses momentos, e é duro ainda ter que lidar com as consequências hoje.Obrigado a todos que me apoiaram ao longo deste absoluto pesadelo.Estarei de volta assim que estiver clinicamente apto.Tom”.