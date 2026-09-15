Forged JJ vai com força total para brilhar em Cabo Frio - (Foto: Reprodução)

Forged JJ vai com força total para brilhar em Cabo Frio (Foto: Reprodução)

Publicado 15/09/2026 08:00 | Atualizado 15/09/2026 17:58

A reta final de preparação já começou na Forged JJ para o World Jiu-Jitsu Championship + Mundial Novatos 2026, que será realizado entre os dias 25, 26 e 27 de setembro, no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Válida pela sétima etapa do Circuito Rio Mineirinho, a competição reúne atletas de diferentes categorias e chega como um dos grandes compromissos da temporada. À frente da equipe, o faixa-preta Fagner Cardoso aposta no trabalho de detalhes para buscar grandes resultados.



“Nesses últimos dias, focamos muito no básico, no trabalho específico de cada atleta e, principalmente, nas regras da CBJJD. Estamos trabalhando para que nossos atletas cheguem preparados tecnicamente e também conhecendo bem as regras da competição”, explicou Fagner, que destaca o acompanhamento individual dos atletas que vêm disputando o Circuito Rio Mineirinho ao longo do ano.

Mesmo com a sede da equipe na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a Forged JJ terá uma representação especial próxima à Região dos Lagos, com o professor João Santos, de Macaé, chegando forte ao evento ao lado de seus atletas. Para Fagner, o campeonato em Cabo Frio representa mais uma oportunidade de consolidar o trabalho desenvolvido pela equipe. “No ano passado, conseguimos ficar entre as melhores equipes, e esperamos repetir esse resultado este ano, buscando ainda mais”, afirmou.A força da Forged JJ também estará concentrada na nova geração. Fagner aposta em uma lista extensa de jovens talentos, com destaque para João Lucas Esteves, Lorenzo Lima Cardoso, Valentina Lima Cardoso, Juan Fernandes, Kauã Falastrão, Miguel Liduino, Ítalo Pimenta, Arthur Nunes, Juan Nunes, Emanuel Rangel, William Nunes, Raphael Soares, Emanuel Mota, Mariana Zamorano e Kauã Alves. “São muitos nomes (risos). Temos atletas muito preparados e que vêm fazendo um excelente trabalho durante a temporada”.Mais do que buscar títulos individuais, a Forged JJ chega a Cabo Frio de olho na disputa por equipes e no crescimento dentro do Circuito. “Nosso objetivo é chegar ao topo. Estamos trabalhando muito para que isso aconteça, e acredito que estamos no caminho certo”, ressaltou o professor. O time também acompanha de perto as disputas do ranking da CBJJD após conquistas como a de Lorenzo Lima no kids e Alexandro Sargento na faixa-roxa master.Por fim, o líder da Forged JJ ainda fez questão de destacar o trabalho realizado pela CBJJD ao longo da temporada, especialmente pela valorização de atletas, professores e equipes por meio das premiações. “A CBJJD está de parabéns. Estamos muito felizes com o trabalho que vem sendo realizado pela Confederação”, disse. Para a reta final de 2026, o objetivo é ambicioso: formar campeões do ranking e fortalecer ainda mais a presença do time entre as principais equipes da categoria kids.Com uma base numerosa, trabalho técnico e a experiência acumulada durante o Circuito Rio Mineirinho, a Forged JJ chega ao World Jiu-Jitsu Championship + Mundial Novatos disposta a transformar preparação em resultados. As inscrições para a etapa, vale lembrar, seguem abertas no site www.cbjjd.com.br e a expectativa é de uma grande festa da arte suave em Cabo Frio.