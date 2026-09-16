Agora em nova data, World Cup Cascais mantém expectativa de grande evento - (Foto: @cvphotos.pt)

Agora em nova data, World Cup Cascais mantém expectativa de grande evento(Foto: @cvphotos.pt)

Publicado 16/09/2026 09:00

A contagem regressiva para a World Cup Cascais 2026 ganhou um novo capítulo e a expectativa segue em alta para uma das grandes competições de Jiu-Jitsu do calendário da ISBJJA. O evento será realizado no dia 31 de outubro, no Pavilhão de Alcabideche, em Cascais, Portugal, reunindo atletas e equipes em busca de grandes resultados nos tatames.



Entre os principais atrativos está a possibilidade de competir nas modalidades Gi & No-Gi, além da importância da etapa para o Circuito Nacional Português de Jiu-Jitsu, já que a World Cup Cascais possui peso 3 no ranking. Com isso, além dos títulos e medalhas, os atletas entram em uma disputa estratégica por pontos que pode fazer a diferença na reta final da temporada.