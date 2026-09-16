Agora em nova data, World Cup Cascais mantém expectativa de grande evento(Foto: @cvphotos.pt)
Entre os principais atrativos está a possibilidade de competir nas modalidades Gi & No-Gi, além da importância da etapa para o Circuito Nacional Português de Jiu-Jitsu, já que a World Cup Cascais possui peso 3 no ranking. Com isso, além dos títulos e medalhas, os atletas entram em uma disputa estratégica por pontos que pode fazer a diferença na reta final da temporada.
A competição também chega fortalecida pela premiação por equipes, que totaliza € 1.800, sendo € 1.000 para a equipe campeã, € 500 para a segunda colocada e € 300 para a terceira, em busca de valorizar o trabalho realizado por academias e professores ao longo do ano.
Outro destaque é o caráter internacional da World Cup, que transforma Cascais em ponto de encontro para atletas de diferentes nacionalidades. A mudança de data e local abre agora uma nova oportunidade para quem ainda não garantiu presença, enquanto os participantes que já haviam confirmado inscrição até 30 de agosto terão inscrição gratuita na Eurocup 2026, marcada para 28 de novembro, em Coimbra.
As inscrições para a World Cup Cascais seguem abertas até 24 de outubro no site www.isbjja.com, e a ISBJJA reforça o convite para atletas, professores e equipes fazerem parte deste grande encontro internacional. 31 de outubro é a data: e Cascais será novamente palco do Jiu-Jitsu mundial.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.