Ex-campeão revelou que tenta voltar ao octógono ainda nesta temporada - (Foto: Reprodução)

Ex-campeão revelou que tenta voltar ao octógono ainda nesta temporada(Foto: Reprodução)

Publicado 17/09/2026 10:00

Khamzat Chimaev está incomodado com a falta de uma nova luta pelo UFC e já considera interromper temporariamente a carreira. Sem competir desde maio, quando perdeu o cinturão dos médios para Sean Strickland por decisão dividida, o checheno revelou que estabeleceu um prazo para receber um novo compromisso antes de se afastar dos combates por um período.



A expectativa inicial do "Lobo" era ter uma revanche imediata contra Sean Strickland e recuperar o título da divisão. O cenário, porém, mudou com a possibilidade de Nassourdine Imavov ser anunciado como próximo desafiante ao cinturão. Diante da dificuldade para conseguir o reencontro com seu algoz, Chimaev passou a demonstrar abertura para outros adversários, mas ainda não recebeu uma luta oficial para seu retorno.



Em entrevista ao canal “Adam Zubayraev”, no YouTube, o ex-campeão revelou que tenta voltar ao octógono ainda nesta temporada. Caso isso não aconteça, a tendência é utilizar o período sem compromissos para finalmente cuidar de problemas físicos que vem adiando há anos. O atleta também detalhou o histórico de procedimentos médicos pelo qual já passou e explicou que costuma competir mesmo convivendo com algum tipo de problema.



“Estou tentando pegar uma luta. Tentei para outubro e agora estou tentando para novembro. Se nada acontecer em outubro ou dezembro, eu vou fazer uma pequena pausa (na carreira). Tenho muitas lesões que precisam ser tratadas. Estou adiando minhas cirurgias e entro em todas as minhas lutas com algum tipo de problema. Não gosto de falar sobre meus problemas ou lesões. As pessoas já sabem que fico doente com frequência. As coisas são assim comigo. Não tenho metade da minha glândula tireoide. Já estive sob anestesia sete vezes e fiz seis cirurgias. O Todo Poderoso ordenou isso para mim. Ainda tenho que viver minha vida”, afirmou Chimaev, segundo transcrição do portal "Red Corner".