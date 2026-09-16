Faixa-azul Klauss Pato, de apenas 17 anos, estará em ação na disputa do Turris Invitational, em novembro - (Foto: Reprodução)

Faixa-azul Klauss Pato, de apenas 17 anos, estará em ação na disputa do Turris Invitational, em novembro(Foto: Reprodução)

Publicado 16/09/2026 07:00 | Atualizado 16/09/2026 17:22

Para quem assiste ao jovem Klauss Pato, de 17 anos, dominando as lutas de Jiu-Jitsu nos campeonatos, fica difícil imaginar os bastidores necessários para viabilizar cada competição. Para conseguir custear inscrições, passagens e hospedagens, o atleta natural do interior de São Paulo já precisou vender brigadeiros, organizar rifas e criar campanhas de arrecadação ao lado da família.

Hoje vivendo em Bauru (SP) e competindo pela equipe Atos, o lutador se prepara para desembarcar no Rio de Janeiro no dia 14 de novembro, data em que disputará o GP do Turris Invitational, um dos compromissos mais importantes de sua carreira até o momento.

A troca das piscinas pela luta aos 14 anos

Até os 14 anos de idade, a rotina de Klauss era dividida entre treinos de natação e partidas de polo aquático. A transição para o Jiu-Jitsu ocorreu por incentivo do pai e de amigos. A identificação com a modalidade foi imediata e ganhou força profissional quando ele se mudou para Bauru e passou a treinar sob a liderança do professor Paulo Ledesma.

Em dois anos de dedicação diária à academia, o resultado veio no ritmo do empenho familiar. Klauss acumulou títulos de expressão nacional, como cinco conquistas na tradicional Copa Pódio e medalhas no concorrido ADCC Open, consolidando-se como uma das grandes promessas de sua categoria.

Exemplo de superação e lições dos esportes

Apesar da pouca idade e de ter pela frente rivais mais experientes no GP No-Gi do Turris Invitational, Klauss Pato carrega um ensinamento que trouxe do período em que vivia nas piscinas: a capacidade de mergulhar fundo e encarar os desafios sem medo.

Com a retaguarda e o incentivo da família como pilar central de sua trajetória, o jovem projeta usar o esporte como ferramenta de transformação pessoal. O grande objetivo de vida do atleta é viver integralmente das lutas e abrir sua própria academia no futuro, mantendo a dedicação diária nos treinos e a fé para alcançar os próximos passos da carreira.