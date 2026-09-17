Expectativa é por mais um grande evento de Jiu-Jitsu em Cabo Frio - (Foto: CBJJD)

Expectativa é por mais um grande evento de Jiu-Jitsu em Cabo Frio (Foto: CBJJD)

Publicado 17/09/2026 08:00 | Atualizado 17/09/2026 08:34

Cabo Frio se prepara para receber um dos principais eventos de Jiu-Jitsu da temporada. Entre os dias 25 e 27 de setembro, o World Jiu-Jitsu Championship + Mundial Novatos - sétima etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026 - será realizado no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, reunindo atletas de diferentes categorias e colocando a Região dos Lagos no centro do calendário esportivo. Para Rafael Bernardo, faixa-preta e secretário de Esportes, a competição da CBJJD representa um momento especial:



"É um momento único para a nossa cidade, a primeira vez que a Região dos Lagos recebe um campeonato de Jiu-Jitsu dessa magnitude, e com Cabo Frio como sede. Tenho certeza que o evento vai impulsionar a economia, o turismo e o esporte da cidade", afirmou Rafael, destacando o impacto que a organização de uma competição desse porte pode gerar para o município e para toda a região.



Junto à dimensão esportiva, o secretário chamou atenção para o caráter inclusivo da modalidade. O World Jiu-Jitsu Championship + Mundial Novatos contará com disputas que passam pelo kids, juvenil, adulto e master, além do Parajiu-Jitsu. "O esporte é uma ferramenta de inclusão única. E dentro do tatame costumamos dizer que todos são iguais, o que muda é só a faixa. E a CBJJD faz valer isso com disputas para todos", ressaltou.