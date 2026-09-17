Expectativa é por mais um grande evento de Jiu-Jitsu em Cabo Frio (Foto: CBJJD)
"É um momento único para a nossa cidade, a primeira vez que a Região dos Lagos recebe um campeonato de Jiu-Jitsu dessa magnitude, e com Cabo Frio como sede. Tenho certeza que o evento vai impulsionar a economia, o turismo e o esporte da cidade", afirmou Rafael, destacando o impacto que a organização de uma competição desse porte pode gerar para o município e para toda a região.
Junto à dimensão esportiva, o secretário chamou atenção para o caráter inclusivo da modalidade. O World Jiu-Jitsu Championship + Mundial Novatos contará com disputas que passam pelo kids, juvenil, adulto e master, além do Parajiu-Jitsu. "O esporte é uma ferramenta de inclusão única. E dentro do tatame costumamos dizer que todos são iguais, o que muda é só a faixa. E a CBJJD faz valer isso com disputas para todos", ressaltou.
A realização do campeonato em Cabo Frio também representa uma oportunidade para os atletas da Região dos Lagos competirem em alto nível sem precisar viajar para outras cidades. Segundo Rafael, atuar em casa pode fazer diferença para competidores, famílias e equipes. "É uma oportunidade única para os atletas da região, que em outros tempos tinham que se deslocar até o Rio de Janeiro para lutar grandes eventos, mas agora podem atuar em casa, perto da família, com aquele calor da torcida", disse, antes de completar sobre a parceria com a CBJJD:
"Essa é uma parceria muito grande e de sucesso. O Rogério Gavazza (presidente da Confederação) apostou em Cabo Frio quando ainda não tinha nem ginásio, com o primeiro evento sendo no ginásio da Universidade Estácio de Sá, mas ali a gente já viu o potencial e hoje temos um ginásio lindo, recém-reformado pelo prefeito Serginho".
Com a competição cada vez mais próxima, o secretário aproveitou para mandar um recado. "Deixo aqui o meu convite para todas as equipes da Região dos Lagos marcarem presença no World Jiu-Jitsu Championship + Mundial Novatos: vamos fortalecer a comunidade e transformar a nossa região em um verdadeiro polo da arte suave", concluiu.
As inscrições para o World Jiu-Jitsu Championship + Mundial Novatos 2026 seguem abertas no site www.cbjjd.com.br, e a expectativa é de um grande encontro entre atletas, professores, equipes e famílias no Ginásio Poliesportivo Alfredo Barreto, em Cabo Frio. A competição será válida como a 7ª etapa do Circuito Rio Mineirinho 2026.
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