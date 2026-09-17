Ex-campeão do UFC e lenda do MMA, José Aldo será uma das atrações do Global Sports Conference, neste final de semana - (Foto: Divulgação/UFC)

Ex-campeão do UFC e lenda do MMA, José Aldo será uma das atrações do Global Sports Conference, neste final de semana (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 17/09/2026 09:00 | Atualizado 17/09/2026 11:31

O Global Sports Conference (GSC) será realizado neste final de semana, nos dias 19 e 20 de setembro, no Hotel Windsor Guanabara, no Centro do Rio de Janeiro. O evento se consolida como uma plataforma voltada à inovação, ao empreendedorismo, à formação acadêmica e à difusão do conhecimento no ecossistema dos esportes de combate.



A edição de 2026 reunirá pesquisadores, atletas, treinadores, gestores, empreendedores e representantes institucionais para debater as transformações e o panorama atual das artes marciais. A proposta do congresso é integrar o conhecimento técnico-científico, a prática profissional, a gestão de negócios e o impacto social, valorizando o esporte como ferramenta de desenvolvimento humano e de alta performance.



A programação dos dois dias contará com painéis teóricos e atividades práticas no tatame ministradas por nomes históricos da modalidade. Ex-campeão peso-pena do UFC e lenda do MMA, José Aldo é uma das presenças confirmadas e participará de um bate-papo sobre a sua trajetória profissional, legados do esporte e os próximos passos da carreira.



Líder da equipe Nova União e faixa-coral de Jiu-Jitsu, Dedé Pederneiras comandará um workshop prático focado em técnicas de alto nível, com a participação especial de Ketlen Vieira, ex-lutadora do UFC e faixa-preta. O renomado treinador também integrará o painel “Dentro e fora do octógono: Vivências que moldaram o MMA”, ao lado de Rafael Carino, Rogério Camões e Pedro Rizzo, para discutir o desenvolvimento histórico da modalidade e as lições para as novas gerações.



Outro destaque da programação técnica é o workshop “MMA na prática: o que funciona dentro do octógono”, liderado por Pedro Rizzo, pioneiro do MMA nacional, acompanhado pelo lendário Rogério Minotouro, nome histórico do UFC e do PRIDE, e pelo multicampeão e faixa-preta de Jiu-Jitsu Pedro Bombom. No segmento de preparação física e saúde, o preparador Rogério Camões ministrará uma atividade prática exclusiva ao lado do médico e atleta Antônio Assef, conhecido como “Dr. Porrada”.



O mercado e a gestão esportiva também terão espaço central na conferência através do painel “Do Tatame ao Negócio: Empreendedorismo nas Lutas e Esportes de Combate”. O debate reunirá Juliano Ninja (Tactical Combat), Rubens Benjamin (Tauron), André Bintang (Pura Connection) e Saverio Scarpati (CEO do VMB) para discutir transição de carreira, sustentabilidade financeira e modelos de gestão para academias e eventos.



Com agenda distribuída entre o sábado (19) e o domingo (20), o Global Sports Conference busca integrar debates acadêmicos e metodologias práticas, oferecendo uma imersão completa para profissionais, treinadores e praticantes de artes marciais. Além dos painéis e workshops já citados, o GSC contará com outras diversas atrações e debates para enriquecer o congresso.