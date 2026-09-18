Thiago Márcio é filho de Márcio de Deus, renomado professor no meio do Jiu-Jitsu - (Foto: Reprodução)

Thiago Márcio é filho de Márcio de Deus, renomado professor no meio do Jiu-Jitsu(Foto: Reprodução)

Publicado 18/09/2026 08:00 | Atualizado 18/09/2026 14:35

A história de Thiago Márcio, de 17 anos, confunde-se com a própria essência do Jiu-Jitsu como ferramenta de transformação social. Nascido e criado na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, o jovem cresceu dentro dos tatames e aprendeu desde cedo que a resiliência demonstrada nas lutas seria necessária também fora delas. No dia 14 de novembro, ele terá a chance de lutar em casa ao disputar o GP do Turris Invitational, evento que chega para sua primeira edição com grandes atrações.

O caminho até os grandes palcos das artes marciais foi moldado dentro de casa. Thiago foi apresentado ao esporte por seu pai, Márcio de Deus, professor que se tornou referência na revelação de talentos. A relação familiar foi o alicerce para que o jovem superasse as constantes dificuldades financeiras que ameaçavam sua continuidade no alto rendimento, como os altos custos com inscrições, viagens, hospedagem e alimentação.

Superação corada com o ouro mundial

O esforço conjunto da família rendeu frutos históricos. Após estrear em competições no Campeonato Brasileiro de 2013, ainda criança, Thiago Márcio construiu uma trajetória ascendente que culminou no título de campeão Mundial No-Gi de Jiu-Jitsu em 2025. O jovem também alcançou o posto de número 1 do mundo no ranking sem kimono (No-Gi) em sua categoria.

Hoje, a rotina do jovem atleta se divide entre os estudos, a vida familiar e os treinos intensos realizados em dois períodos diários. Apoiado por patrocinadores, ele busca ampliar sua rede de apoio para garantir que os obstáculos financeiros fiquem no passado.

Para o desafio de novembro, Thiago carrega um propósito claro: representar sua comunidade, honrar a dedicação de seu pai e dar mais um passo em direção ao seu maior sonho. O atleta almeja não apenas se tornar um dos maiores nomes da história da modalidade, mas, principalmente, usar o esporte para proporcionar uma vida melhor à sua família e provar aos jovens da Cidade de Deus que, com trabalho e disciplina, é possível alcançar o mundo.