Poatan e Gane podem fazer revanche pelo cinturão linear dos pesados (Foto: Reprodução/UFC)

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A definição do próximo campeão dos pesos-pesados do UFC continua cercada de possibilidades após Tom Aspinall deixar o cinturão linear da categoria. Em meio às discussões sobre quem deve enfrentar Ciryl Gane pela título, Chris Weidman apresentou sua leitura sobre o cenário. O ex-campeão dos médios e integrante do Hall da Fama da organização considera Alex Poatan o nome mais provável para protagonizar a disputa, embora faça uma ponderação sobre o mérito esportivo da escolha.

A análise foi feita durante participação no programa “Deep Waters”. Para Weidman, o tamanho da estrela construída pelo brasileiro ao longo da passagem pelo UFC é um fator que não pode ser ignorado pela organização. O problema, segundo o veterano, está no fato de Poatan chegar ao momento decisivo após uma derrota justamente para Gane.

O último encontro entre os dois aconteceu em junho, no UFC Casa Branca, quando o francês venceu por nocaute. O confronto valia o título interino dos pesos-pesados e terminou cercado por controvérsia depois de Poatan questionar a legalidade de golpes aplicados na região da nuca. Mesmo diante do resultado negativo, Weidman entende que o apelo de uma revanche pode superar o critério tradicional de merecimento esportivo.

“Como nós definimos o desafiante de direito? Pereira é a maior estrela, ele ainda é a maior estrela. Ele acabou de perder, eu sei. Se formos pelo critério de merecimento, ele provavelmente não deveria receber a oportunidade, mas acho que ele é o favorito para conseguir a revanche… Eu também sou contra isso, mas acho que é assim que o esporte funciona hoje em dia. Eles querem ver as maiores lutas - as maiores e mais empolgantes lutas pelo cinturão”, opinou o americano.
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Josh Hokit aparece como alternativa

A visão de Chris Weidman também se distancia da sugestão apresentada pelos demais participantes do programa. Enquanto a bancada discutia a possibilidade de colocar Poatan diante de Josh Hokit em uma luta eliminatória, o ex-campeão entende que o norte-americano poderia assumir diretamente a condição de desafiante caso o UFC decida não promover uma revanche entre Poatan e Gane.

Hokit chega ao momento atual sem derrotas no MMA profissional e ganhou projeção após resultados expressivos diante de nomes como Derrick Lewis e Curtis Blaydes. O norte-americano, portanto, aparece como uma das opções esportivamente disponíveis para a disputa pelo título, enquanto Poatan carrega o fator de popularidade e histórico de títulos em duas divisões.

Com o cinturão dos pesados novamente disponível, a decisão dependerá da combinação entre os critérios esportivos e os interesses envolvidos na escolha do próximo desafiante. Até que o UFC oficialize o confronto, Poatan, Gane e Hokit permanecem entre os nomes diretamente ligados à definição do novo campeão da categoria.