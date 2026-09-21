Aos 20 anos, faixa-azul Caio Lucas será um dos atletas em ação no GP do Turris Invitational, em novembro(Foto: Reprodução)
Após perder empregos em tragédia no Rio Grande do Sul em 2024, promessa do Jiu-Jitsu busca título no Rio de Janeiro
Atleta precisou abandonar os treinos na infância para trabalhar, mas encontrou um novo rumo após o desastre climático no Rio Grande do Sul
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Ex-campeão do UFC prevê Poatan disputando cinturão peso-pesado de novo, mas questiona
Chris Weidman reconhece força comercial de Alex Poatan, porém questiona oportunidade imediata após derrota para Ciryl Gane
Após brilhar no Contender Series, lutador é elogiado por Dana White: 'Maior talento do programa'
Quirguistanês precisou de apenas 19 segundos para vencer brasileiro e recebeu elogio máximo do presidente do UFC durante anúncio da contratação
Wallid Ismail e Rodrigo Neves celebram chegada do Jungle Fight a Niterói
Lançamento do Jungle Fight 155 reuniu prefeito, presidente do evento e lutadores na Arena Niterói, que receberá três disputas de cinturão
Fundador da Alliance e nome lendário do Jiu-Jitsu: conheça a trajetória de Romero 'Jacaré' Cavalcanti
Nascido no Rio de Janeiro, o fundador da vitoriosa equipe Alliance construiu um legado internacional e é reconhecido como uma das maiores lendas vivas dos tatames
Jon Jones e Makhachev trocam farpas após debate sobre doping, e russo diz: 'Você é culpado'
Makhachev questiona validade da invencibilidade de Jon Jones, que rebate críticas e lembra derrota por nocaute do atual campeão dos meio-médios
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