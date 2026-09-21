Aos 20 anos, faixa-azul Caio Lucas será um dos atletas em ação no GP do Turris Invitational, em novembro - (Foto: Reprodução)

Aos 20 anos, faixa-azul Caio Lucas será um dos atletas em ação no GP do Turris Invitational, em novembro(Foto: Reprodução)

Publicado 21/09/2026 08:00 | Atualizado 21/09/2026 14:08

Até os sete anos de idade, a casa onde o jovem Caio Lucas vivia, na Vila Chimarrão, Zona Norte de Porto Alegre (RS), funcionava como uma biqueira. O destino que parecia traçado pela vulnerabilidade do entorno foi reescrito graças ao esforço incansável de sua mãe, que o criou sozinha e mantinha dois empregos para garantir o sustento da família.

Hoje, aos 20 anos, o jovem atleta gaúcho se prepara para um dos maiores desafios de sua carreira nas artes marciais: a disputa do GP No-Gi do Turris Invitational, marcado para o dia 14 de novembro, na Upper Arena, no Rio de Janeiro.

O caminho até os grandes palcos esportivos, no entanto, foi marcado por turbulências. Na infância, Caio Lucas se definia como uma criança problemática e brigona, chegando a ser expulso de três escolas diferentes. A mudança de comportamento começou aos oito anos, em 2015, quando foi apresentado ao esporte por meio do Projeto Social De La Riva Gabryel Delgado.

“O Jiu-Jitsu para mim foi uma forma de criar consciência e disciplina”, relembra o atleta, que logo se destacou nos campeonatos infantis, conquistando o topo do ranking estadual e títulos importantes. Porém, a realidade financeira bateu à porta mais cedo do que o esperado. Aos 11 anos, o garoto precisou abandonar os tatames para começar a trabalhar.

“Por muitos anos foi como se tivesse algo faltando na minha vida, como se eu estivesse perdendo tempo”, conta. A reviravolta definitiva aconteceu em meio a uma das maiores tragédias do país. Aos 18 anos, em 2024, Caio se dividia em dois empregos — trabalhava como auxiliar de carga e descarga de caminhões e como barman em um restaurante. Com a enchente histórica que devastou o Rio Grande do Sul, ele perdeu ambas as fontes de renda.

Sem trabalho e diante de um cenário de reconstrução no estado, ele tomou uma decisão que mudaria sua vida: retornar ao esporte. “Logo que passou a enchente, resolvi voltar, o que foi sem dúvidas a melhor escolha que tomei na minha vida”, relata.

O recomeço foi positivo. Treinando pela equipe Alliance Mario Reis, Caio Lucas acumulou conquistas expressivas e, em novembro, completará dois anos na faixa-azul carregando no currículo vitórias em competições de elite. No Rio de Janeiro, o lutador não levará apenas a técnica na bagagem, mas também a resiliência de quem precisou vencer a própria história para brilhar nos tatames.