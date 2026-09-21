Boxe brasileiro segue em alta durante preparação para a próxima Olimpíada (Foto: Bruno Ruas /COB)
Entre os campeões, Wanderley Pereira chegou ao bicampeonato dos Jogos Sul-Americanos. Medalhista de ouro em Assunção 2022, o Holyfield derrotou o equatoriano Gustiniano Mina na decisão dos 80kg e repetiu o resultado obtido quatro anos antes.
“Meu desempenho foi muito bom. Consegui impor tudo o que a gente treinou, sem dificuldade, sem nada atrapalhando. Então, consegui colocar em prática bastante do que foi feito na academia. Desempenho nota 10. Sentir essa sensação mais uma vez é indescritível”, comemorou Wanderley.
Yuri Falcão deixou para trás a campanha de 2022 ao conquistar o título dos 65kg. O atual vice-campeão mundial derrotou o uruguaio Santiago Cardozo na final e comemorou a evolução desde sua primeira participação nos Jogos, quando havia sido eliminado na estreia.
“Estou muito feliz. Em 2022 foi o meu primeiro Sul-Americano, eu perdi na primeira luta para um atleta olímpico e agora, quatro anos depois, sou campeão. É muito bom, isso é resultado do meu trabalho. Trabalhei muito para estar aqui e esse foi o resultado, vitória por nocaute na última luta”, disse Yuri.
Haziel Franco conquistou o ouro nos 65kg ao vencer a argentina Lucia Muello por 3 a 2 em Rafaela. Aos 25 anos, a brasileira garantiu seu primeiro título sul-americano em uma decisão equilibrada.
“Foi intenso demais. Eu já sabia o tempo todo que esse Sul-Americano era meu. Só segui fazendo o trabalho. Vim bastante preparada para isso”, afirmou Haziel após a final.
Os outros três ouros vieram com Luiz Gabriel “Bolinha” Oliveira, Kaian Reis e Isaías Ribeiro. Bolinha superou o argentino Santiago Celes na decisão dos 60kg, Kaian derrotou o venezuelano Edison Alvarado nos 70kg e Isaías venceu o colombiano Jhojan Caicedo na final dos 90kg.
O Brasil ainda teve dois vice-campeões. Jucielen Romeu ficou com a prata nos 57kg depois de perder por 3 a 2 para a venezuelana Omailyn Cegovia, enquanto Joel Ramos terminou em segundo lugar na categoria acima de 90kg.
As outras duas medalhas brasileiras foram de bronze. Michael Douglas Trindade chegou ao pódio nos 55kg, e Adriele Nascimento terminou em terceiro nos 75kg, completando as dez medalhas conquistadas pela seleção em Santa Fé.
A participação nos Jogos Sul-Americanos também integra o ciclo da seleção brasileira para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.