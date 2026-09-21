Boxe brasileiro segue em alta durante preparação para a próxima Olimpíada - (Foto: Bruno Ruas /COB)

Boxe brasileiro segue em alta durante preparação para a próxima Olimpíada (Foto: Bruno Ruas /COB)

Publicado 21/09/2026 10:00 | Atualizado 21/09/2026 16:30

O boxe brasileiro encerrou os Jogos Sul-Americanos Santa Fé 2026 neste fim de semana com sua melhor campanha na competição. A seleção conquistou dez medalhas na Argentina, seis de ouro, duas de prata e duas de bronze. Haziel Franco, Luiz Gabriel “Bolinha” Oliveira, Yuri Falcão, Kaian Reis, Wanderley Pereira e Isaías Ribeiro subiram ao lugar mais alto do pódio.



Entre os campeões, Wanderley Pereira chegou ao bicampeonato dos Jogos Sul-Americanos. Medalhista de ouro em Assunção 2022, o Holyfield derrotou o equatoriano Gustiniano Mina na decisão dos 80kg e repetiu o resultado obtido quatro anos antes.



“Meu desempenho foi muito bom. Consegui impor tudo o que a gente treinou, sem dificuldade, sem nada atrapalhando. Então, consegui colocar em prática bastante do que foi feito na academia. Desempenho nota 10. Sentir essa sensação mais uma vez é indescritível”, comemorou Wanderley.