Poatan seguirá em busca de novas conquistas no UFC(Foto: Reprodução)
Após o UFC 331, realizado no último sábado (19), em Los Angeles, o presidente do UFC foi questionado sobre a situação de Poatan. O dirigente preferiu não revelar detalhes sobre adversário, categoria ou data, mas deixou uma curta resposta que aumentou a expectativa em torno do próximo compromisso do brasileiro.
“Em breve“, se resumiu a dizer o mandatário.
Poatan terá novos rumos após mudança nos pesados
A situação de Alex Poatan está diretamente ligada à reformulação da divisão dos pesos-pesados. Ciryl Gane, que ocupava a condição de campeão interino, agora terá a oportunidade de disputar o cinturão linear contra Josh Hokit no Madison Square Garden, em Nova York.
A vaga na disputa pelo título surgiu depois que Tom Aspinall abriu mão do cinturão dos pesados em razão de uma nova lesão ocular. Com Gane já comprometido com Hokit, Poatan não terá a revanche imediata que vinha sinalizando como prioridade e precisará aguardar uma nova definição para sua trajetória na categoria.
Ainda não há informações oficiais sobre se o brasileiro continuará nos pesos-pesados ou se voltará aos meio-pesados, divisão na qual já conquistou o cinturão. O próprio UFC também não revelou quem será o próximo adversário de Poatan, mas a declaração de Dana White indica que a organização trabalha para apresentar novidades em curto prazo.
Depois de construir uma trajetória histórica ao conquistar títulos em duas categorias, o brasileiro aguarda agora a próxima movimentação do UFC para saber qual será o capítulo seguinte de sua carreira.
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