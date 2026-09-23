Poatan seguirá em busca de novas conquistas no UFC - (Foto: Reprodução)

Poatan seguirá em busca de novas conquistas no UFC(Foto: Reprodução)

Publicado 23/09/2026 09:00

O futuro de Alex Poatan dentro do UFC ganhou um novo capítulo, mas ainda permanece sem uma definição oficial. Depois de a organização confirmar Ciryl Gane x Josh Hokit pelo cinturão dos pesos-pesados no UFC 334, em novembro, a possibilidade de uma revanche imediata entre o francês e o brasileiro foi deixada de lado. Apesar disso, Dana White indicou que os próximos passos do ex-campeão de duas divisões devem ser anunciados em breve.



Após o UFC 331, realizado no último sábado (19), em Los Angeles, o presidente do UFC foi questionado sobre a situação de Poatan. O dirigente preferiu não revelar detalhes sobre adversário, categoria ou data, mas deixou uma curta resposta que aumentou a expectativa em torno do próximo compromisso do brasileiro.



“Em breve“, se resumiu a dizer o mandatário.