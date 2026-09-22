Fernando Tererê, que marcou época nos tatames mundiais, compartilhará sua vasta experiência em sessões individuais com os praticantes(Foto: Reprodução)
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