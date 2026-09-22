Fernando Tererê, que marcou época nos tatames mundiais, compartilhará sua vasta experiência em sessões individuais com os praticantes - (Foto: Reprodução)

Fernando Tererê, que marcou época nos tatames mundiais, compartilhará sua vasta experiência em sessões individuais com os praticantes(Foto: Reprodução)

Publicado 22/09/2026 08:00 | Atualizado 22/09/2026 17:37

O cenário da arte suave carioca acaba de receber uma novidade de peso que une nostalgia e alto nível técnico. Um dos nomes mais marcantes e carismáticos da história do Jiu-Jitsu, Fernando Tererê está de volta às suas raízes. O faixa-preta foi oficializado como o mais novo integrante do quadro de instrutores da Alliance Rio, academia onde passará a ministrar aulas particulares.

O anúncio marca um reencontro histórico de Tererê com a bandeira que o projetou para o cenário internacional ainda na época das faixas coloridas e no início de sua consagração na faixa-preta. Agora, essa retomada de laços abre uma janela de oportunidade ímpar para os praticantes da modalidade, que poderão absorver conhecimento diretamente de uma autêntica lenda viva dos tatames.

Com a nova configuração de aulas na matriz carioca, tanto atletas competidores quanto praticantes recreativos terão a chance de treinar individualmente com o ídolo em uma rotina totalmente personalizada. Para garantir um espaço na agenda do mestre e vivenciar os detalhes técnicos que construíram capítulos fundamentais do esporte, os interessados devem procurar a recepção da equipe para consultar as condições e a disponibilidade de horários.

A trajetória de Fernando Tererê confunde-se com a própria evolução do Jiu-Jitsu moderno. Conhecido por seu estilo elétrico, quedas plásticas e uma passagem de guarda extremamente agressiva, ele revolucionou a forma como os combates eram disputados na virada do milênio. Sua movimentação dinâmica, aliada ao carisma inegável, influenciou toda uma geração de lutadores que passou a buscar um jogo mais ofensivo e focado na finalização.

Em seu currículo de competidor, os números atestam sua genialidade. Fernando Tererê sagrou-se bicampeão mundial na faixa-preta pela IBJJF, conquistando o ouro nos anos de 2000 e 2003, dominando com autoridade a disputada divisão dos pesos médios. Além do topo do mundo, o carioca enfileirou ouros no Campeonato Brasileiro, Pan-Americano e na Copa do Mundo, sempre arrastando as arquibancadas a seu favor a cada vez que entrava em ação.

Além do talento singular como competidor, o faixa-preta é reverenciado por seu imenso impacto social, notadamente através da formação de campeões e cidadãos em seu projeto social na comunidade do Cantagalo. Este retorno às atividades na Alliance Rio não apenas adiciona um novo capítulo à sua brilhante jornada como educador, mas também aproxima o público geral do vasto arsenal técnico de quem ajudou a escrever a história do esporte.