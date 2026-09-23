Aos 15 anos, Vitor Fratti vai entrar em ação no Turris Invitational, evento que vai acontecer em novembro - (Foto: Reprodução)

Aos 15 anos, Vitor Fratti vai entrar em ação no Turris Invitational, evento que vai acontecer em novembro(Foto: Reprodução)

Publicado 23/09/2026 07:15 | Atualizado 23/09/2026 14:27

Enquanto a maioria dos adolescentes de 15 anos divide seu tempo apenas entre a escola e o lazer, o jovem paulista Vitor Fratti vive uma realidade bem diferente. O tatame é, literalmente, a extensão da sua casa. Preparando-se para disputar o evento Turris Invitational no dia 14 de novembro, no Rio de Janeiro, o atleta carrega no peito não apenas o amor pelo esporte, mas o legado de sua família.

Vitor iniciou sua jornada nas artes marciais com apenas quatro anos de idade e, aos cinco, já pisava em seu primeiro campeonato. Treinado pelo próprio pai, o professor Gustavo Fratti, ele cresceu dentro da Jab Lutas, academia da família localizada em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, que hoje atende diversas famílias.

A ligação com a academia vai muito além de ser apenas o local onde ele se prepara para competir. Demonstrando uma maturidade fora do comum para a sua idade, Vitor Fratti assumiu responsabilidades de gente grande: ele auxilia o pai como instrutor nas turmas infantis quatro vezes por semana e já atua dando aulas como personal de Jiu-Jitsu tanto para crianças quanto para adultos.

Essa vocação para o ensino caminha lado a lado com uma carreira esportiva de sucesso. O faixa-azul possui mais de 70 medalhas em sua coleção e se orgulha de grandes feitos, como o título Pan-Americano de 2024, o ouro no Campeonato Paulista de 2026 e o expressivo segundo lugar no ranking mundial de sua categoria.

“Minha vida é treinar e estar pronto para as minhas lutas”, define o adolescente. Com viagens internacionais marcadas - como a ida para a Itália no fim de outubro para a disputa do Campeonato Europeu -, ele vê no Turris Invitational mais uma chance de honrar o trabalho de casa: “Estou muito confiante e feliz demais em ter sido convidado para lutar no Turris Invitational. Farei uma grande apresentação, podem ter certeza!”

Apesar de tão jovem, os passos de Vitor são guiados por metas muito bem definidas. Além do grande sonho de se tornar campeão mundial, o paulista carrega o desejo de continuar a história de sucesso da academia fundada por sua família, almejando, no futuro, liderar a sua própria equipe de competidores.