Aos 15 anos, Vitor Fratti vai entrar em ação no Turris Invitational, evento que vai acontecer em novembro(Foto: Reprodução)
Treinado pelo pai, jovem de São Caetano do Sul busca brilhar no Turris Invitational, em novembro
Com rotina de gente grande, Vitor Fratti dá aulas, treina diariamente e coleciona mais de 70 medalhas enquanto se prepara para lutar no dia 14 de novembro
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Fernando Tererê, que marcou época nos tatames mundiais, compartilhará sua vasta experiência em sessões individuais com os praticantes
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