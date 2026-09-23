Festival Aliados Jiu-Jitsu reuniu jovens de diferentes projetos sociais em uma grande confraternização (Foto: Divulgação)
A proposta foi criar uma competição adequada principalmente para alunos que ainda não acumulam experiência suficiente para participar de torneios maiores. Segundo Arlans Maia, organizador do festival, a ideia surgiu a partir da própria realidade encontrada nos projetos e academias.
“A ideia do campeonato ‘festival’ teve o intuito de dar oportunidade a vários alunos, particularmente às crianças que ainda não têm condições técnicas para participar de grandes eventos, pois falta experiência”, explicou Arlans.
Além das lutas individuais, o festival teve uma classificação entre os polos participantes. Jardim Guaratiba Magarça, comandado pelo professor Couto, terminou em primeiro lugar, seguido por Palmares, do professor Anderson, e Santíssimo, da professora Renata. Vasconcelos, do professor Lucas, ficou na quarta colocação, enquanto Cosmo, do professor Jack, completou os cinco primeiros.
A realização do evento também envolveu uma parceria com a FJJD-Rio na organização da estrutura da competição. Para Arlans, a divisão das responsabilidades permitiu que a equipe se concentrasse no trabalho com os alunos e na participação dos diferentes polos.
“A importância da parceria com a FJJD-Rio foi fundamental, nos deram a segurança de ficar com todas as responsabilidades para a produção do evento”, afirmou.
O número de estreantes foi um dos pontos ressaltados pelo deputado estadual e ex-secretário estadual de Esporte e Lazer Rafael Picciani.
“Quando quase 500 crianças e adolescentes participam de um festival e a grande maioria vive ali sua primeira experiência em uma competição, temos um exemplo de como o esporte pode ampliar oportunidades. É importante criar espaços adequados para quem está começando, respeitando cada etapa da formação. O jiu-jitsu tem uma presença muito forte no Rio de Janeiro, e iniciativas como essa ajudam a aproximar novos praticantes da modalidade”, afirmou.
A iniciativa tem à frente um nome com quatro décadas de atuação no Jiu-Jitsu. Faixa-preta desde 1986, Arlans começou a treinar aos 11 anos e mantém sua ligação com o professor Vasco Bento, da linhagem Fadda. Ao longo da trajetória, participou da formação de professores e atletas que seguiram carreira no Brasil e no exterior.
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