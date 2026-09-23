Festival Aliados Jiu-Jitsu reuniu jovens de diferentes projetos sociais em uma grande confraternização - (Foto: Divulgação)

Festival Aliados Jiu-Jitsu reuniu jovens de diferentes projetos sociais em uma grande confraternização (Foto: Divulgação)

Publicado 23/09/2026 07:00 | Atualizado 23/09/2026 17:19

Quase 500 crianças e adolescentes participaram do Festival Aliados Jiu-Jitsu, realizado no último domingo, dia 20 de setembro, na FEUC, em Campo Grande, bairro da Zona Oeste do Rio. Voltado para jovens de 6 a 15 anos, o evento teve cerca de 90% dos inscritos disputando pela primeira vez uma competição da modalidade. A iniciativa foi organizada pela FJJD-Rio, com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.



A proposta foi criar uma competição adequada principalmente para alunos que ainda não acumulam experiência suficiente para participar de torneios maiores. Segundo Arlans Maia, organizador do festival, a ideia surgiu a partir da própria realidade encontrada nos projetos e academias.



“A ideia do campeonato ‘festival’ teve o intuito de dar oportunidade a vários alunos, particularmente às crianças que ainda não têm condições técnicas para participar de grandes eventos, pois falta experiência”, explicou Arlans.