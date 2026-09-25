Ryan Maguila vai fazer superluta contra o atleta Juan Rech no Turris Invitational, em novembro(Foto: Divulgação)
Fenômeno das redes sociais, Ryan Maguila disputa o Turris Invitational em novembro, no Rio de Janeiro
Carioca que transformou a rotina nos tatames em influência digital fará duelo especial contra Juan Rech no Turris Invitational
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