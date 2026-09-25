Ryan Maguila vai fazer superluta contra o atleta Juan Rech no Turris Invitational, em novembro - (Foto: Divulgação)

Ryan Maguila vai fazer superluta contra o atleta Juan Rech no Turris Invitational, em novembro(Foto: Divulgação)

Publicado 25/09/2026 07:00 | Atualizado 25/09/2026 15:09

Uma vida inteira dedicada aos tatames será colocada à prova em um grande evento. O carioca Ryan Maguila, que começou a treinar Jiu-Jitsu com apenas cinco anos de idade, é atração confirmada no Turris Invitational. No dia 14 de novembro, ele subirá na Upper Arena, no Rio de Janeiro, para realizar uma aguardada superluta contra o atleta Juan Rech.

O menino que vestiu o primeiro kimono no CT Vaz Lobo, sob a tutela do professor Wallace Castro, hoje é uma das grandes referências da nova geração esportiva. Aos 19 anos, Maguila acumula mais de 14 anos de dedicação ininterrupta às artes marciais. Essa precocidade fez com que sua infância e adolescência fossem moldadas por viagens, treinos exaustivos e competições constantes no Brasil e nos Estados Unidos.

A persistência transformou a promessa em um colecionador de medalhas. Ryan possui títulos do Campeonato Brasileiro, Pan-Americano e Sul-Americano, mas sua influência atual vai muito além dos pódios. O atleta se tornou um verdadeiro fenômeno nas redes sociais, onde compartilha sua rotina de treinamentos, alimentação e o estilo de vida de um competidor de alto rendimento.

Atualmente, Maguila soma uma comunidade de mais de 450 mil seguidores e atletas em suas plataformas digitais. Esse alcance o transformou em uma inspiração direta para crianças e jovens que sonham em seguir o caminho do esporte profissional. Para democratizar seu conhecimento, ele chegou a compilar seus 14 anos de experiência prática em uma metodologia própria de ensino.

O duelo contra Juan Rech no Turris Invitational representa mais do que a busca por uma nova medalha; é a afirmação do atleta na concorrida categoria adulta. Mantendo a essência do garoto que começou a competir cedo, Ryan sobe ao tatame no Rio de Janeiro para provar que a disciplina diária é o verdadeiro segredo por trás do sucesso esportivo e da fama na internet.