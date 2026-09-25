Brasil será representado por capoeiristas de destaque nacional e internacional - (Foto: Divulgação/VMB)

Brasil será representado por capoeiristas de destaque nacional e internacional(Foto: Divulgação/VMB)

Publicado 25/09/2026 09:00 | Atualizado 25/09/2026 18:25

A Seleção Brasileira de Capoeira estará em Lima, no Peru, entre os dias 11 e 13 de dezembro, para a disputa do Campeonato Pan-Americano de Capoeira Lima 2026. A competição reunirá representantes de diferentes países no Polideportivo 1 da Villa Deportiva Nacional (VIDENA), centro de alto rendimento do esporte peruano.

O Brasil será representado por capoeiristas de destaque nacional e internacional, atletas ranqueados e com presença frequente nos pódios das principais competições. A formação da equipe brasileira reflete o crescimento da Capoeira de alto rendimento e o trabalho desenvolvido nos últimos anos para ampliar o calendário e as oportunidades para os competidores.

Parte desse processo começou a ganhar força em 2022, com a primeira edição do então Volta ao Mundo Bambas (VMB), hoje Volta do Mundo. Criado para oferecer uma estrutura profissional de competição, o circuito passou a reunir alguns dos principais atletas do país, com ranking, premiações e eventos de grande porte.

O presidente da Confederação de Capoeira do Brasil, Saverio Scarpati, também diretor-executivo do VMB, vê a participação no Pan-Americano como consequência dessa evolução.

“Quando começamos o VMB, em 2022, queríamos criar condições para que o capoeirista tivesse reconhecimento como atleta e pudesse chegar às grandes competições internacionais. Ver hoje uma Seleção Brasileira formada por atletas de alto nível se preparando para representar o país no Pan-Americano mostra que estamos avançando. A capoeira brasileira tem talento e precisava de estrutura e oportunidades”, afirma Saverio.

Antes da viagem ao Peru, parte dos atletas terá outro compromisso importante. Em novembro, Maricá, no Rio de Janeiro, recebe o VMB 12. Alguns dos competidores que estarão no evento também integrarão a delegação brasileira no Pan-Americano.

O avanço da modalidade também chegou à televisão. O VMB tem atualmente suas competições exibidas por Combate e XSports, aumentando a exposição dos atletas e levando a capoeira competitiva a um público maior.

A participação da Seleção no Pan-Americano amplia esse movimento para fora do país. Quatro anos depois da primeira edição do VMB, atletas brasileiros chegam a Lima para disputar medalhas em uma competição continental e representar uma capoeira cada vez mais estruturada no alto rendimento.