Aos 37 anos, Justin Gaethje tem futuro indefinido no UFC (Foto: Reprodução/UFC)
A indefinição acontece justamente quando Arman Tsarukyan aparece como um dos principais nomes na corrida pelo cinturão até 70kg. O armênio ganhou força na disputa após superar o brasileiro Maurício Ruffy no UFC 331, mas um eventual confronto com Gaethje ainda depende da decisão do campeão sobre sua continuidade no esporte.
“Todos estão tipo ‘lute com o Arman’. Eu tenho lesões que preciso tratar. Não tomei uma decisão. Tenho 37 anos. Já disputei 40 lutas. Não sei. Não preciso (lutar novamente)“, disse o experiente lutador.
Justin Gaethje prioriza recuperação
Ao longo de sua trajetória no MMA, Gaethje ficou marcado por combates de alta intensidade e por um estilo que o colocou repetidamente em confrontos de grande desgaste físico. Depois de quase 40 lutas profissionais, o campeão peso-leve do Ultimate agora reconhece a necessidade de avaliar o impacto acumulado antes de definir se continuará competindo.
O norte-americano deixou claro que não pretende acelerar esse processo por conta da pressão externa ou da expectativa por um novo desafiante. Antes de pensar em uma eventual luta contra Tsarukyan ou qualquer outro nome da divisão, Gaethje pretende cuidar das lesões que carrega.
Com o futuro do campeão ainda indefinido, o topo dos pesos-leves também permanece em aberto. Uma eventual pausa prolongada ou aposentadoria de Gaethje obrigaria o UFC a encontrar uma nova solução para a disputa pelo cinturão, enquanto a decisão do norte-americano sobre sua carreira não for tomada.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.