Aos 37 anos, Justin Gaethje tem futuro indefinido no UFC - (Foto: Reprodução/UFC)

Aos 37 anos, Justin Gaethje tem futuro indefinido no UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 27/09/2026 12:00

Justin Gaethje colocou uma interrogação sobre seus próximos passos no UFC. Atual campeão dos pesos-leves, o norte-americano afirmou que ainda não decidiu se voltará ao octógono e deixou aberta a possibilidade de não realizar um novo combate. Em entrevista ao podcast "Flagrant", o lutador de 37 anos falou sobre o desgaste acumulado durante sua carreira e indicou que, neste momento, cuidar das lesões é sua principal preocupação.



A indefinição acontece justamente quando Arman Tsarukyan aparece como um dos principais nomes na corrida pelo cinturão até 70kg. O armênio ganhou força na disputa após superar o brasileiro Maurício Ruffy no UFC 331, mas um eventual confronto com Gaethje ainda depende da decisão do campeão sobre sua continuidade no esporte.



“Todos estão tipo ‘lute com o Arman’. Eu tenho lesões que preciso tratar. Não tomei uma decisão. Tenho 37 anos. Já disputei 40 lutas. Não sei. Não preciso (lutar novamente)“, disse o experiente lutador.